مديرية الحموشي تنفي بشكل قاطع تقديم أسلحة نارية إسرائيلية خلال الاستعراض السنوي بمناسبة ذكرى تأسيس الأمن الوطني ﻿

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، تقديم أسلحة نارية إسرائيلية خلال الاستعراض السنوي بمناسبة تخليد الذكرى 62 لتأسيس الأمن الوطني.

شــوف تيفي:

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، تقديم أسلحة نارية إسرائيلية خلال الاستعراض السنوي بمناسبة تخليد الذكرى 62 لتأسيس الأمن الوطني.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ اليوم الجمعة، توصلت شوف تيفي بنسخة منه أن موقعا إخباريا أجنبيا كان قد نشر خبرا مفاده أن الشرطة المغربية قدمت خلال الاستعراض السنوي بمناسبة تخليد الذكرى 62 لتأسيس الأمن الوطني، أسلحة نارية إسرائيلية، زاعما بأن المغرب اعتاد اقتناء معدات وتجهيزات أمنية من نفس المصدر.

وأضاف البلاغ أن "المديرية العامة للأمن الوطني إذ تكذب بشكل قاطع صحة هذا الخبر ، الذي تناقلته بعض المنابر الإعلامية الوطنية، فإنها تؤكد في المقابل بأن صفقات اقتناء الأسلحة النارية الجماعية التي أوردها الموقع الإخباري الأجنبي تم إبرامها مع شركة أوروبية متخصصة، وأن هذه الصفقات العمومية خضعت لأحكام ومقتضيات التشريعات الوطنية ذات الصلة".