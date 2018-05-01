مبقات رحمة حتى فرمضان...العثور على رضيعة متخلى عنها في مكان خلاء بتارودانت ﻿

عثر مجموعة من التلاميذ يوم أمس الخميس على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها بالشارع العام قرب من إحدى الثانويات التأهيلية بجماعة ''أيت إيعزا'' بتارودانت.

شوف تيفي:تارودانت

عثر مجموعة من التلاميذ يوم أمس الخميس على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها بالشارع العام قرب من إحدى الثانويات التأهيلية بجماعة "أيت إيعزا" بتارودانت.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فقد تم العثور على الرضيعة بعدما كان مجموعة من التلاميذ الذين يدرسون بثانوية "أولاد يحيى" بدوار أكادير الجديد جماعة أيت ايعزا إقليم تارودانت متجهين نحو مؤسستهم التعليمية قبل أن يثير انتباههم صوت آدمي وحركات غريبة صادرة من وراء بعض الأحراش والشجيرات ليدفعهم فضولهم للتحري وإذا بهم يقفون على مفاجأة كبيرة بعدما وجدوا مولودة حديثة الولادة ملفوفة وسط غطاء "إزار" ومرمية وسط الأعشاب والشجيرات الصغيرة التي تغطي المكان.

هذا وجرى إخطار السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بالحادث الذين انتقلوا لعين المكان وقاموا بنقل الرضيعة لقسم طب الأطفال بالمستشفى الإقليمي بتارودانت من أجل إخضاعها للفحوصات الطبية والإحتفاظ بها داخل قسم الأطفال المتخلى عنهم فيما فتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات الواقعة، بغية الإهتداء لأم الرضيعة التي تخلت عن فلذة كبدها بدون شفقة ولا رحمة، وعرضت حياتها للخطر، لترتيب الجزاءات القانونية عليها.