الفتح الرباطي يحقق أولى انتداباته للموسم الجديد ويتعاقد مع نجم نهضة بركان ﻿

تعاقد فريق الفتح الرباطي لكرة القدم مع اللاعب يوسف الترابي قادما إليه من نهضة بركان.

شوف سبور

تعاقد فريق الفتح الرباطي لكرة القدم مع اللاعب يوسف الترابي قادما إليه من نهضة بركان.

وانتقل الترابي بصفة رسمية إلى صفوف الفتح الرباطي بعقد يمتد لثلاث مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية العقد الذي كان يربطه بنهضة بركان، وفق ما كشفته قناة الرياضية.

جدير بالذكر، أن النادي الرباطي ودع يوم أمس الخميس، منافسات الدور التمهيدي للبطولة العربية للأندية، رغم فوزه على فريق السالمية الكويتي بخمسة أهداف لصفر.

وجاء إقصاء الفريق الرباطي، بعد فوز الإتحاد الاسكندري تيلكوم الجيبوتي بثمانية أهداف دون رد، وبالتالي تقاسم الفريقين لصدارة المجموعة الثانية بـ7 نقاط، حيث كانت النسبة العامة في صالح الفريق المصري ( 14 مقابل 13 للفتح).