 رئيس الحكومة يكشف عن عدد الجماهير التي ستساند الأسود في كأس العالم 2018 بروسيا ﻿
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رئيس الحكومة يكشف عن عدد الجماهير التي ستساند الأسود في كأس العالم 2018 بروسيا

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 17:09 رئيس الحكومة يكشف عن عدد الجماهير التي ستساند الأسود في كأس العالم 2018 بروسيا | بوليتيك
رئيس الحكومة يكشف عن عدد الجماهير التي ستساند الأسود في كأس العالم 2018 بروسيا
كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة،اليوم الجمعة، عن عدد الجماهير المغربية التي ستسافر إلى روسيا لمساندة ودعم المنتخب المغربي لكرة القدم في منافسات كأس العالم المقرر أن ينطلق في 14 يونيو المقبل.

" شوف سبور "

كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة،اليوم الجمعة، عن عدد الجماهير المغربية التي ستسافر إلى روسيا لمساندة ودعم المنتخب المغربي لكرة القدم في منافسات كأس العالم المقرر أن ينطلق في 14 يونيو المقبل.

وكتب العثماني في تدوينته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "بمناسبة التوقف التقني في موسكو كان النقاش حول الاستعدادات لكأس العالم وأخبرني السيد سفير المملكة المغربية بموسكو أن ما يفوق 8500 مشجع مغربي سيحلون بروسيا وأن 3000 من مغاربة العالم على الأقل سينضافون اليهم".

يذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد أعلنت رسميا يوم أمس الخميس، عن القميص الرسمي للأسود.

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