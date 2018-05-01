وزارة التربية الوطنية تقرر تكييف امتحان الباكالوريا لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة ﻿

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها قررت، بصفة استثنائية، تعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل، بالإضافة إلى المكفوفين الذين كانوا مشمولين

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها قررت، بصفة استثنائية، تعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل، بالإضافة إلى المكفوفين الذين كانوا مشمولين بهذا الإجراء، المترشحات والمترشحين الممدرسين من ذوي الإعاقة الذهنية وحالات التوحد والصم الذين سيجتازون الامتحان الجهوي للسنة أولى بكالوريا والامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البااكالوريا برسم دورة 2018 ٠

وحسب بلاغ للوزارة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه يومه الجمعة 24 ماي، فإن هذا الإجراء، يأتي في إطار الجهود المبذولة لإرساء نظام التقويم والامتحانات بمنظومة التربية والتكوين الوطنية على قاعدة تكافؤ الفرص، وصونا لحق التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في الإنصاف وفق ما تشير إليه الرؤية الاستراتيجية

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وأكد البلاغ أن المترشحون في وضعية إعاقة المشار إليهم أعلاه اختبارات خاصة، سيجتازون تستند إلى الأطر المرجعية الخاصة بالمواد الدراسية المعنية بالامتحانين الجهوي والوطني للبكالوريا، وستكون هذه الاختبارات مغلقة أو شبه مغلقة من صنف صحيح/خطأ والاختيار من المتعدد وأسئلة الوصل وأسئلة الترتيب

والأسئلة ذات الإجابة القصيرة وملء الفراغات وأسئلة الربط بين الفقرات وغيرها من أصناف الوضعيات الاختبارية المنتمية إلى هذا الصنف من الأسئلة، مع مطالبة المترشح بتعليل مقتضب لجوابه كلما اقتضت

ذلك ضرورات تقويم ما هو منصوص عليه في الإطار المرجعي للاختبار.

ويحتفظ لهؤلاء المترشحين والمترشحات، حسب البلاغ بحق الاستفادة من صيغ تكييف ظروف الإجراء محددة في المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا 2018، ومنها اصطحاب مرافق وفق شروط محددة، وتمكينهم من تمديد فترة الاختبار بثلث المدة الزمنية المحددة لإجرائه، كما هو الشأن بالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة جسدية.