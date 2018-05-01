 وزارة التربية الوطنية تقرر تكييف امتحان الباكالوريا لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما قرره العثماني حول دراسة أسعار المواد بعد تسجيل مئات المخالفات وأطنان من المواد الفاسدة في رمضان | بوليتيك

هذا ما قرره العثماني حول دراسة أسعار المواد بعد تسجيل مئات المخالفات وأطنان من المواد الفاسدة في

الملك محمد السادس يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بالدارالبيضاء | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بالدارالبيضاء

مطاردة هوليودية لسيارة خفيفة تحبط أكبر عملية تهريب للحشيش بكلميم والعملية تسفر عن حجز 150 كيلوغرام من الشيرا | حوادث و حقوق

مطاردة هوليودية لسيارة خفيفة تحبط أكبر عملية تهريب للحشيش بكلميم والعملية تسفر عن حجز 150 كيلوغرام

بعد صور زعماء حزب الاستقلال..مقاعد بدلاء باييرن ميونخ بسوق شعبي بمدينة سلا | منوعات

بعد صور زعماء حزب الاستقلال..مقاعد بدلاء باييرن ميونخ بسوق شعبي بمدينة سلا

انتشار صور لنمر بضواحي أكادير تثير الرعب والجدل وهذه حقيقتها | حوادث و حقوق

انتشار صور لنمر بضواحي أكادير تثير الرعب والجدل وهذه حقيقتها

بالفيديو.. حريق مهول داخل باركينغ بحي ليساسفة بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو.. حريق مهول داخل باركينغ بحي ليساسفة بالبيضاء

سجين ضرب راسو مع القضبان الحديدية في السجن قبل الإفطار بالعيون | حوادث و حقوق

سجين ضرب راسو مع القضبان الحديدية في السجن قبل الإفطار بالعيون

مهاجرة مغربية تتخلى عن مولودها بإيطاليا | مجتمع

مهاجرة مغربية تتخلى عن مولودها بإيطاليا

خطــير..منع طلبة طيارين من اجتياز امتحان الربابنة ببنسليمان | مجتمع

خطــير..منع طلبة طيارين من اجتياز امتحان الربابنة ببنسليمان

فلتات لسان وزراء العثماني

وزارة التربية الوطنية تقرر تكييف امتحان الباكالوريا لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 17:03 وزارة التربية الوطنية تقرر تكييف امتحان الباكالوريا لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة | بوليتيك
وزارة التربية الوطنية تقرر تكييف امتحان الباكالوريا لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها قررت، بصفة استثنائية، تعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل، بالإضافة إلى المكفوفين الذين كانوا مشمولين

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها قررت، بصفة استثنائية، تعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل، بالإضافة إلى المكفوفين الذين كانوا مشمولين بهذا الإجراء، المترشحات والمترشحين الممدرسين من ذوي الإعاقة الذهنية وحالات التوحد والصم الذين سيجتازون الامتحان الجهوي للسنة أولى بكالوريا والامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البااكالوريا برسم دورة 2018 ٠

وحسب بلاغ للوزارة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه يومه الجمعة 24 ماي، فإن هذا الإجراء، يأتي في إطار الجهود المبذولة لإرساء نظام التقويم والامتحانات بمنظومة التربية والتكوين الوطنية على قاعدة تكافؤ الفرص، وصونا لحق التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في الإنصاف وفق ما تشير إليه الرؤية الاستراتيجية
2030 ــ 2015 ٠

وأكد البلاغ أن المترشحون في وضعية إعاقة المشار إليهم أعلاه اختبارات خاصة، سيجتازون تستند إلى الأطر المرجعية الخاصة بالمواد الدراسية المعنية بالامتحانين الجهوي والوطني للبكالوريا، وستكون هذه الاختبارات مغلقة أو شبه مغلقة من صنف صحيح/خطأ والاختيار من المتعدد وأسئلة الوصل وأسئلة الترتيب
والأسئلة ذات الإجابة القصيرة وملء الفراغات وأسئلة الربط بين الفقرات وغيرها من أصناف الوضعيات الاختبارية المنتمية إلى هذا الصنف من الأسئلة، مع مطالبة المترشح بتعليل مقتضب لجوابه كلما اقتضت
ذلك ضرورات تقويم ما هو منصوص عليه في الإطار المرجعي للاختبار.

ويحتفظ لهؤلاء المترشحين والمترشحات، حسب البلاغ بحق الاستفادة من صيغ تكييف ظروف الإجراء محددة في المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا 2018، ومنها اصطحاب مرافق وفق شروط محددة، وتمكينهم من تمديد فترة الاختبار بثلث المدة الزمنية المحددة لإجرائه، كما هو الشأن بالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة جسدية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المساطر امتحانات الباكالوريا وضعية إعاقة البلاغ المرشحون

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذا ما قرره العثماني حول دراسة أسعار المواد بعد تسجيل مئات المخالفات وأطنان من المواد الفاسدة في رمضان | بوليتيك

هذا ما قرره العثماني حول دراسة أسعار المواد بعد تسجيل مئات المخالفات وأطنان من المواد الفاسدة في رمضان

الملك محمد السادس يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بالدارالبيضاء | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بالدارالبيضاء

بالصورة.. الملك محمد السادس يتصل بالشيخ عمر القزابري للاطمئنان على حالته الصحية | بوليتيك

بالصورة.. الملك محمد السادس يتصل بالشيخ عمر القزابري للاطمئنان على حالته الصحية

مديرية الحموشي تنفي بشكل قاطع تقديم أسلحة نارية إسرائيلية خلال الاستعراض السنوي بمناسبة ذكرى تأسيس الأمن الوطني | بوليتيك

مديرية الحموشي تنفي بشكل قاطع تقديم أسلحة نارية إسرائيلية خلال الاستعراض السنوي بمناسبة ذكرى تأسيس الأمن الوطني

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الخلفي:ما تقوم به جبهة البوليساريو يتم بتواطؤ مع الجارة الجزائر‎ | بــووز
منذ 25 دقيقة

الخلفي:ما تقوم به جبهة البوليساريو يتم بتواطؤ مع الجارة الجزائر‎

تقلبات الآية..مغربي ترمضن على بوليسي فكــازا( فيديو) | ترمضينة

تقلبات الآية..مغربي ترمضن على بوليسي فكــازا( فيديو)

بالفيديو..المغرب يُــدين الاستفزازات الأخيرة للبوليساريو في الصحراء المغربية | بــووز

بالفيديو..المغرب يُــدين الاستفزازات الأخيرة للبوليساريو في الصحراء المغربية

أول تصريــح لأب الشاب اللي غرق فضاية بوسكورة..ولدي هو اللي كان خدام عليا وغير الناس اللي دارو ليه العْشا حيث المسؤولين متسوقوش لينا | بــووز

أول تصريــح لأب الشاب اللي غرق ''فضاية بوسكورة''..ولدي هو اللي كان خدام عليا وغير الناس اللي دارو ليه العْشا حيث المسؤولين متسوقوش لينا

﻿

آخر المستجدات

هذا ما قرره العثماني حول دراسة أسعار المواد بعد تسجيل مئات المخالفات وأطنان من المواد الفاسدة في رمضان | بوليتيك
منذ 22 دقيقة

هذا ما قرره العثماني حول دراسة أسعار المواد بعد تسجيل مئات المخالفات وأطنان من المواد الفاسدة في

الملك محمد السادس يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بالدارالبيضاء | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بالدارالبيضاء

مطاردة هوليودية لسيارة خفيفة تحبط أكبر عملية تهريب للحشيش بكلميم والعملية تسفر عن حجز 150 كيلوغرام من الشيرا | حوادث و حقوق

مطاردة هوليودية لسيارة خفيفة تحبط أكبر عملية تهريب للحشيش بكلميم والعملية تسفر عن حجز 150 كيلوغرام

بعد صور زعماء حزب الاستقلال..مقاعد بدلاء باييرن ميونخ بسوق شعبي بمدينة سلا | منوعات

بعد صور زعماء حزب الاستقلال..مقاعد بدلاء باييرن ميونخ بسوق شعبي بمدينة سلا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.