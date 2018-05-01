والد الطفلة ''غزل'' ماشي مغربي ﻿

بعد أن دخلت الفرحة لمنزل أسرتها بعد العثور عليها، أول أمس الأربعاء، تبين أن والدة الطفلة ''غزل'' يحمل الجنسية المصرية، اختاز الاستقرار بالمغرب وزواج بمغربية تقيم بمدينة الدار البيضاء٠

''شوف تيفي'' :

بعد أن دخلت الفرحة لمنزل أسرتها بعد العثور عليها، أول أمس الأربعاء، تبين أن والدة الطفلة ''غزل'' يحمل الجنسية المصرية، اختاز الاستقرار بالمغرب وزواج بمغربية تقيم بمدينة الدار البيضاء٠



وكان المصري والد الطفلة ''غزل'' قد ظهر في العديد من الفيديوهات الخاصة بـ ''شوف تيفي'' وهو يعبر عن سعادته الكبيرة التي لا توصف بعد العثور على فلذة كبده التي اختفت عن الأنظار فجأة ودون سابق إنذار قبل أسبوعين٠



تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية، أكدت في بلاغ لها أول أمس الأربعاء، عن عثورها على الطفلة ''غزل'' لدى زوجين، زعما أنهما عثرا على الفتاة بالقرب من مكان اختفائها واصطحباها صوب منزلهما، لكن دون أن يخبرا بذلك مصالح الشرطة.



