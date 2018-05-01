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عاجل٠٠حميد المهداوي يصرخ خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفافي ورفاقه والقاضي يقرر طرده

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 16:58 عاجل٠٠حميد المهداوي يصرخ خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفافي ورفاقه والقاضي يقرر طرده | بوليتيك
عاجل٠٠حميد المهداوي يصرخ خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفافي ورفاقه والقاضي يقرر طرده
مرة أخرى، قرر القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الجمعة 25 ماي، طرد الصحافي المعتقل حميد المهداوي، بسبب صراخه داخل القفص الزجاجي بالقاعة 7

"شوف تيفي" :

مرة أخرى، قرر القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الجمعة 25 ماي، طرد الصحافي المعتقل حميد المهداوي، بسبب صراخه داخل القفص الزجاجي بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء٠

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن حيمد المهداوي، قاطع مداخلة حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، ونعت هذا الأخير بالمضطرب نفسيا، قبل أن ينعت المحامية أسماء الوديع بـ "البوليسية"، قائلا وهي يصرخ بقوة: " أنا صحافي وراسي مرفوع٠٠تعديتو عليا.. تكرفصتو عليا.. تكرفصتو على الصحافة عيب وعار عليكم..".

وأشار الموفد إلى أن المهداوي تم نقله إلى المركب السجني "عكاشة"، وذلك استجابة إلى ملتمسه، حيث طالب بالسماح له بمغادرة أشغال الجلسة حتى يخلد إلى النوم، وهو ما استجابه له القاضي علي الطرشي٠

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ممثللا النيابه العامة أسماء الويديع القفص الزجاجي المحكمة

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