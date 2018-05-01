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الخلفي:استثمارات كوريا في المغرب ستصل إلى 500 مليون دولار وستوفر 13 ألف منصب شغل

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 16:53 الخلفي:استثمارات كوريا في المغرب ستصل إلى 500 مليون دولار وستوفر 13 ألف منصب شغل | بوليتيك
الخلفي:استثمارات كوريا في المغرب ستصل إلى 500 مليون دولار وستوفر 13 ألف منصب شغل
قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن زيارة رئيس الحكومة لكوريا رفقة الوفد المرافق له، كانت بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وكوريا، كما عرفت نقاشاً عميقا حول عدد من الملفات

شوف تيفي:

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن زيارة رئيس الحكومة لكوريا رفقة الوفد المرافق له، كانت بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وكوريا، كما عرفت نقاشاً عميقا حول عدد من الملفات الأساسية، في مقدمتها تطوير الاستثمار الكوري في المغرب، وجلب مزيد من الشركات الكورية، آخرها شركة "هانس كوبريشت" التي بدأت منذ أسابيع فقط استثمارا ضخما في شمال المملكة، والتي ستوفر تقريبا حوالي 13 ألف منصب شغل.

وكشف الخلفي في تصريح يومه الجمعة 25 ماي 2018، أن هناك اتفاقية فوق الطاولة ستوقع في القريب العاجل، بحيث ستفتح بموجبها صندوق الاستثمار الكوري اعتمادا بمبلغ 500 مليون دولار للاستثمار في المغرب لصالح المستثمرين الكوريين والمستثمرين المغاربة وبتسهيلات كبيرة، وهذا دعم لعملية الاستثمار، كما ناقشت الزيارة المذكورة عدة جوانب في العلاقات الاقتصادية بين المغرب وكوريا.

وأضاف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجيء هذا المستثمر حدث مهم لكوريا لأنه يقرب لها الأسواق، وبالنسبة للمغرب سيساعد على نقل التكنولوجيا ويدعم منظومة صناعة السيارات ككل في المملكة المغربية، كما أن الزيارة شكلت مناسبة لعرض إمكانيات الاستثمار في المغرب، وجلب مزيد من الاستثمارات.

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شـــوف تيفي المغرب مناصب شغل استثمارات كوريا صناعة السيارات

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