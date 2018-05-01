 الخلفي.. زيارة العثماني إلى كوريا هي انفتاح المغرب على العالم في مجال التعليم والتكوين ﻿
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الخلفي.. زيارة العثماني إلى كوريا هي انفتاح المغرب على العالم في مجال التعليم والتكوين

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 16:51 الخلفي.. زيارة العثماني إلى كوريا هي انفتاح المغرب على العالم في مجال التعليم والتكوين | بوليتيك
الخلفي.. زيارة العثماني إلى كوريا هي انفتاح المغرب على العالم في مجال التعليم والتكوين
قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ملف التعليم كان حاضرا في مباحثات الوفد المغربي مع المسؤولين الكوريين في زيارة رئيس الحكومة الأخيرة لكوريا، حيث اطلع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني

شوف تيفي:

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ملف التعليم كان حاضرا في مباحثات الوفد المغربي مع المسؤولين الكوريين في زيارة رئيس الحكومة الأخيرة لكوريا، حيث اطلع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على التجربة الكورية وللاستفادة منها، وليس لنقلها، مشيرا في ذات السياق أن المغرب لا يستنسخ أي تجربة، لأنه بلد له تجربته ورؤية التي يعتز بها في مجال التربية والتكوين، لكن ذلك يظل قصد البقاء في انفتاح على العالم للاستفادة من مختلف التجارب.

وكشف الخلفي عقب المجلس الحكومي الذي انعقد يومه الجمعة 25 ماي 2018، أن الزيارة شكلت أيضا مناسبة للاطلاع على تجربة كوريا في مجال التعليم، علما أن نسبة الأمية في كوريا الآن تبقى في حدود 3 في المائة، والبحث العلمي جد متطور، بحيث سيتم فسح المجال للتعاون بين الجامعات والمراكز العلمية المغربية والكورية وأيضا في مجال المنح للطلبة المغاربة.

وأشار مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الزيارة الرسمية لكوريا استحضر فيها الجانبان المغربي والكوري، تطورات القضية الوطنية والعلاقات الدبلوماسية، وبسط وجهات النظر أمام الطرف الكوري لما تتعرض له القضية الوطنية، كما تم عرض سياسة المغرب في إفريقيا.

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