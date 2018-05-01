 حكومة العثماني تحذر تلاميذ الباكالوريا من الغش وهذه هي الإجراءات القانونية المتخذة مع اقتراب الامتحانات ﻿
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فلتات لسان وزراء العثماني

حكومة العثماني تحذر تلاميذ الباكالوريا من الغش وهذه هي الإجراءات القانونية المتخذة مع اقتراب الامتحانات

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 16:40 حكومة العثماني تحذر تلاميذ الباكالوريا من الغش وهذه هي الإجراءات القانونية المتخذة مع اقتراب الامتحانات | بوليتيك
حكومة العثماني تحذر تلاميذ الباكالوريا من الغش وهذه هي الإجراءات القانونية المتخذة مع اقتراب الامتحانات
قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة تشدد على تكثيف الجهود للرفع من جودة التعليم، ودعت في مجلسها

شوف تيفي:

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة تشدد على تكثيف الجهود للرفع من جودة التعليم، ودعت في مجلسها الذي تم عقده يومه الجمعة 25 ماي 2018، التلاميذ الممتحنين الابتعاد عن الغش، مضيفة أنها تتأسف لتفشي ظاهرة الغش، مطالبة التلاميذ الاعتماد على قدراتهم الذاتية وعلى أنفسهم.

وذكر الخلفي أن هناك مقتضيات قانونية تعاقب على الغش، كما أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم سيصادق على مرسوم تطبيقي لهذه المقتضيات القانونية، المهم فيه ليس الزجر، حتى لا تكون هناك مبالغة في هذا الأمر، بحيث يتضمن إرادة لمحاربة الظاهرة، والتي ذكر بشأنها الوزير في معرض كلمته إثر عرض التصريح الحكومي، أن الأمر لا يعني فقط الوزارة الوصية أو المربين أو الأساتذة والإداريين، بل أيضا الأسر، وعلى الآباء أن يحرصوا على أن يتحلى أبناءهم بفضيلة الاعتماد على النفس والابتعاد عن الغش ويشجعونهم في هذا الاتجاه وفي الثقة في أنفسهم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تلاميذ الباكالوريا الامتحانات الغش الاجراءات القانونية المتخذة مصطفى الخلفي

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