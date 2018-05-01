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هذا ماقاله قائد ليفربول عن نهائي عصبة الأبطال الأوروبية أمام الريال

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 16:33 هذا ماقاله قائد ليفربول عن نهائي عصبة الأبطال الأوروبية أمام الريال | سبور
هذا ماقاله قائد ليفربول عن نهائي عصبة الأبطال الأوروبية أمام الريال
طالب جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول زملاءه على القيام بـ ''خطوة إضافية'' وتدوين أسمائهم في تاريخ النادي عبر إحراز لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، خلال مباراتهم المصيرية أمام فريق ريال مدريد

" شوف سبور" :

طالب جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول زملاءه على القيام بـ "خطوة إضافية" وتدوين أسمائهم في تاريخ النادي عبر إحراز لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، خلال مباراتهم المصيرية أمام فريق ريال مدريد الإسباني.

وقال هندرسون في تصريح إعلامي،إن الفريق حقق نجاحا باهرا للوصول إلى النهائي، موضحا أن على الجمهور أن يتذكر انه يوما ما هذه المجموعة تمكنت من الفوز بلقب عصبة الأبطال.

وتابع قائلا : "من المهم بالنسبة لنا الفوز بالألقاب، ونأمل في أن نبدأ ذلك غدا"، معتبرا أن "النادي فاز بالمسابقة مرات عدة، ولذلك فإن إحراز الألقاب هو حمضه النووي. نريد الفوز بالكأس من أجل الجماهير والنادي، ونحن بالتأكيد نسير في الاتجاه الصحيح".

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