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جامعة القجع تصدر عقوبات قاسية على مجموعة من لاعبي البطولة

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 16:07 جامعة القجع تصدر عقوبات قاسية على مجموعة من لاعبي البطولة | سبور
جامعة القجع تصدر عقوبات قاسية على مجموعة من لاعبي البطولة
بعدما اجتمعت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم أمس الخميس، قررت الأخيرة إصدار العقوبات التالية :

شوف سبور

بعدما اجتمعت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم أمس الخميس، قررت الأخيرة إصدار العقوبات التالية :

توقيف المهدي راية، لاعب فريق اتحاد طنجة لمباراتين نافذتين ، بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

توقيف زكرياء ناسيك، لاعب فريق الكوكب المراكشي لمباراتين نافذتين ، بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

توقيف محمد نسلي، لاعب فريق نهضة بركان، لمباراة واحدة بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

تغريم نادي الرجاء الرياضي، مبلغ 25 ألف درهما، لإستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية ، خلال المباراة التي جمعته بفريق الراسينغ الرياضي برسم الجولة 30 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول بناء على المادة 105 من قانون العقوبات، مع تسجيل حالة العود.

وأخيرا، تغريم نادي المغرب التطواني، مبلغ 10 آلاف درهما، لرمي جماهيره القارورات داخل الملعب، خلال المباراة التي جمعت فريقه حسنية اكادير برسم الجولة 30 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول بناء على المادة 105 من قانون العقوبات مع تسجيل حالة العود.



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