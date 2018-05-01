عــاجل: اعتقال شخص ثالث في قضية اختطاف الطفلة غزل و المفاجأة في هــويته ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن مديرية الحموشي اعتقلت في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، شخص ثالت متورط في قضية اختطاف الطفلة غزل بمدينة الدارالبيضاء.

شـــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن مديرية الحموشي اعتقلت في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، شخص ثالت متورط في قضية اختطاف الطفلة غزل بمدينة الدارالبيضاء.

و ذكرت مصادرنا، أنه تم اعتقال الزوجة الثانية للشخص الموقوف بسبب علمها باختطاف الطفلة و امتناعها عن إبلاغ السلطات الأمنية.

و معلوم و كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي، تم الاحتفاظ بالزوجين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وأسباب الاحتفاظ بالفتاة لعدة أيام دون إشعار مصالح الشرطة.