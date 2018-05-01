 عــاجل: اعتقال شخص ثالث في قضية اختطاف الطفلة غزل و المفاجأة في هــويته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو.. الأسود تواصل استعدادها بشاطئ الصخيرات | بووز

فيديو.. الأسود تواصل استعدادها بشاطئ الصخيرات

عــاجل: اعتقال شخص ثالث في قضية اختطاف الطفلة غزل و المفاجأة في هــويته | حوادث و حقوق

عــاجل: اعتقال شخص ثالث في قضية اختطاف الطفلة غزل و المفاجأة في هــويته

عاجل٠٠انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | مجتمع

عاجل٠٠انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه

هذا ما قام به الوزير بوريطة بتعليمات من الملك محمد السادس | بوليتيك

هذا ما قام به الوزير بوريطة بتعليمات من الملك محمد السادس

انفـــراد..خلافا لما راج..هشــام الملولي لم يحصل على البراءة و ها علاش خرج من السجن | مجتمع

انفـــراد..خلافا لما راج..هشــام الملولي لم يحصل على البراءة و ها علاش خرج من السجن

ســكوب.. الكــوبل اللي خطفو الطفلة غزل فكازا ماكايولدوش و الراجل مزوج بزوج عيالات+تطورات جديدة | مجتمع

ســكوب.. الكــوبل اللي خطفو الطفلة غزل فكازا ماكايولدوش و الراجل مزوج بزوج عيالات+تطورات جديدة

440 ألف مترشحة ومترشح سيجتازون امتحانات البكالوريا عن دورة يونيو 2018 | مجتمع

440 ألف مترشحة ومترشح سيجتازون امتحانات البكالوريا عن دورة يونيو 2018

العاشر من رمضــان..ذكرى استحضار روح الملك الراحل محمد الخــامس | بوليتيك

العاشر من رمضــان..ذكرى استحضار روح الملك الراحل محمد الخــامس

انفـــراد.. هاشكون بلغ البوليس على مكان تواجد الطفلة غزل | مجتمع

انفـــراد.. هاشكون بلغ البوليس على مكان تواجد الطفلة غزل

فلتات لسان وزراء العثماني

عــاجل: اعتقال شخص ثالث في قضية اختطاف الطفلة غزل و المفاجأة في هــويته

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 15:54 عــاجل: اعتقال شخص ثالث في قضية اختطاف الطفلة غزل و المفاجأة في هــويته | حوادث و حقوق
عــاجل: اعتقال شخص ثالث في قضية اختطاف الطفلة غزل و المفاجأة في هــويته
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن مديرية الحموشي اعتقلت في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، شخص ثالت متورط في قضية اختطاف الطفلة غزل بمدينة الدارالبيضاء.

شـــوف تيفي:

 

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن مديرية الحموشي اعتقلت في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، شخص ثالت متورط في قضية اختطاف الطفلة غزل بمدينة الدارالبيضاء.

و ذكرت مصادرنا، أنه تم اعتقال الزوجة الثانية للشخص الموقوف بسبب علمها باختطاف الطفلة و امتناعها عن إبلاغ السلطات الأمنية.

و معلوم و كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي، تم الاحتفاظ بالزوجين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وأسباب الاحتفاظ بالفتاة لعدة أيام دون إشعار مصالح الشرطة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب اعتقال رجال الحموشي الزوجة الثانية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

غير مُتوقع.. الشرطي هشام الملولي يعلن عن براءته | حوادث و حقوق

غير مُتوقع.. الشرطي هشام الملولي يعلن عن براءته

فيديو جد خطير.. إصابة شخص بجروح بآسفي خلال مواجهة عنيفة مع رعاة منحدرين من الجنوب | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير.. إصابة شخص بجروح بآسفي خلال مواجهة عنيفة مع رعاة منحدرين من الجنوب

تفاصيل جديدة ومثيرة عن الأستاذة اللي قتلات جارها قبل آذان المغرب بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة ومثيرة عن الأستاذة اللي قتلات جارها قبل آذان المغرب بمدينة مراكش

قــاتل زوجته ذبحا بالعرائش يُسلم نفسه | حوادث و حقوق

قــاتل زوجته ذبحا بالعرائش يُسلم نفسه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..تصريح يهز المغاربة..أب الرجل اللي قتلاتو جارتو المعلمة بمراكش يبكي و مصابرش على ولدو..شوفو أشنــو قال | بــووز
منذ 4 دقائق

بالفيديو..تصريح يهز المغاربة..أب الرجل اللي قتلاتو جارتو المعلمة بمراكش يبكي و مصابرش على ولدو..شوفو أشنــو قال

صــادم و جد مؤلم ..أول تصريح لأرملة إطار كبير في الدولة قْتلاتو مُعلمة متقاعدة بمراكش..خشات فراجلي جنوي و عندها فيديو خايب فاليوتوب | خارج البلاطو

صــادم و جد مؤلم ..أول تصريح لأرملة إطار كبير في الدولة قْتلاتو مُعلمة متقاعدة بمراكش..خشات فراجلي جنوي و عندها فيديو خايب فاليوتوب

من مسجد فلسطين..مغاربة فرحانين بعدما صلاو مع الملك محمد السادس بمنطقة اسباتة | خارج البلاطو

من مسجد فلسطين..مغاربة فرحانين بعدما صلاو مع الملك محمد السادس بمنطقة اسباتة

شهـــيوة فدقيقة..أسهل طريقة لتحضير لي كريب بالدجاج | شهيوة فدقيقة

شهـــيوة فدقيقة..أسهل طريقة لتحضير لي كريب بالدجاج

﻿

آخر المستجدات

فيديو.. الأسود تواصل استعدادها بشاطئ الصخيرات | بووز
منذ 5 دقائق

فيديو.. الأسود تواصل استعدادها بشاطئ الصخيرات

عــاجل: اعتقال شخص ثالث في قضية اختطاف الطفلة غزل و المفاجأة في هــويته | حوادث و حقوق

عــاجل: اعتقال شخص ثالث في قضية اختطاف الطفلة غزل و المفاجأة في هــويته

عاجل٠٠انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | مجتمع

عاجل٠٠انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه

هذا ما قام به الوزير بوريطة بتعليمات من الملك محمد السادس | بوليتيك

هذا ما قام به الوزير بوريطة بتعليمات من الملك محمد السادس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.