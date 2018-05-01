عاجل٠٠انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ﻿

أعطى القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الجمعة 25 ماي 2018 ، انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه المتابعين بتهم خطيرة، وكانت البداية

"شوف تيفي"

أعطى القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الجمعة 25 ماي 2018 ، انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه المتابعين بتهم خطيرة، وكانت البداية بمواصلة الاستماع للشهود.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى استئنافية البيضاء أن أفراد عائلات المعتقلين، حضروا أشغال جلسة يومه الجمعة، ومن بينهم والد ناصر الزفزافي، مشيرا إلى أن الأجواء داخل الجلسة، جد عادية إلى حدود الساعة٠

وأكد الموفد إلى أن أشغال جلسة اليوم، ستعرف مواصلة الاستماع لمجموعة من الشهود، بخصوص الأحداث التي عرفتها منطقة "إمزورن".