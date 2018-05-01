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ســكوب.. الكــوبل اللي خطفو الطفلة غزل فكازا ماكايولدوش و الراجل مزوج بزوج عيالات+تطورات جديدة

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 14:40 ســكوب.. الكــوبل اللي خطفو الطفلة غزل فكازا ماكايولدوش و الراجل مزوج بزوج عيالات+تطورات جديدة | مجتمع
ســكوب.. الكــوبل اللي خطفو الطفلة غزل فكازا ماكايولدوش و الراجل مزوج بزوج عيالات+تطورات جديدة
في تطورات قضية اختطاف والعثور على الطفلة غزل بمدينة الدارالبيضاء، كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، أن الزوجة المعتقلة، لا تنجب الأطفال وعمدت رفقة زوجها على اختطاف الطفلة غزل قصد تبنيها .

شــوف تيفي:

في تطورات قضية اختطاف والعثور على الطفلة غزل بمدينة الدارالبيضاء، كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، أن الزوجة المعتقلة، لا تنجب الأطفال وعمدت رفقة زوجها على اختطاف الطفلة غزل قصد تبنيها .

و كشفت ذات المصادر، أن الزوج المعتقل تزوج من أخرى قصد الانجاب، ما دفع بالزوجة الأولى بتنسيق مع زوجها إلى خطف الطفلة غزل .

و أكدت مصادرنا أن الطفلة غزل حظيت بمعاملة جيدة من طرف العائلة التي اختطفتها.

وقد تم الاحتفاظ بالزوجين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وأسباب الاحتفاظ بالفتاة لعدة أيام دون إشعار مصالح الشرطة.


 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب بلاغ متورطين طفلة العثور

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