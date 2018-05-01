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440 ألف مترشحة ومترشح سيجتازون امتحانات البكالوريا عن دورة يونيو 2018

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 14:28 440 ألف مترشحة ومترشح سيجتازون امتحانات البكالوريا عن دورة يونيو 2018 | مجتمع
440 ألف مترشحة ومترشح سيجتازون امتحانات البكالوريا عن دورة يونيو 2018
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات البكالوريا يونيو 2018 بلغ حوالي 440 ألف مترشحة ومترشح بنسبة

"شوف تيفي"


أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات البكالوريا يونيو 2018 بلغ حوالي 440 ألف مترشحة ومترشح بنسبة زيادة 9.68في المائة مقارنة مع السنة الماضية التي بلغ عدد المترشحين فيها 401032، وتمثل نسبة ترشح الإناث 48 في المائة من مجموع المترشحين.

وحسب بلاغ للوزارة المذكورة، توصلت "سوف تيفي" بنسخة منه، فقد بلغ عدد المترشحين الأحرار 100 ألف و534 مترشحة ومترشح بنسبة 23 في المائة من مجموع المترشحين، فيما بلغت نسبة الترشيح بالتعليم العمومي 70 في المائة، مقابل 7 في المائة بالتعليم الخصوصي.

وبخصوص الترشيحات حسب أقطاب الشعب، يضيف البلاغ، فقد بلغ عدد المترشحين بالمسالك العلمية والتقنية 245732 مترشحة ومترشح بنسبة زيادة 8 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وبالمسالك الأدبية والأصيلة 191980 مترشحة ومترشح بنسبة زيادة 2 في المائة، بينما تضاعف عدد المترشحين في البكالوريا المهنية 15 مرة مقارنة مع الموسم الدراسي الفارط ليصل إلى 2159 مترشحة ومترشح، أما عدد المترشحين بالمسالك الدولية فبلغ 18326 مترشحة ومترشح.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الترشيحات الباكالوريا المرشحين المسالك التعليم العمومي

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