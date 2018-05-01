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انفـــراد.. هاشكون بلغ البوليس على مكان تواجد الطفلة غزل

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 14:03 انفـــراد.. هاشكون بلغ البوليس على مكان تواجد الطفلة غزل | مجتمع
انفـــراد.. هاشكون بلغ البوليس على مكان تواجد الطفلة غزل
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء فكت لغز اختطاف الطفلة غزل بعد إخبارية تقدم بها مقرب من العائلة التي تورطت في اختطاف الطفلة البريئة.

شــوف تيفي:

 

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء فكت لغز اختطاف الطفلة غزل بعد إخبارية تقدم بها مقرب من العائلة التي تورطت في اختطاف الطفلة البريئة.

و كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، أن مقرب من العائلة لمح الطفلة غزل بمنزل المتورطين في اختطافها بحي البياضة بالدارالبيضاء و أبلع العناصر الأمنية التي حلت إلى عين المكان و عثرت على الطفلة المختطفة.

هذا تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، في حدود الساعة الواحدة من صباح الخميس من العثور على الطفلة البالغة من العمر أربع سنوات، والتي كانت موضوع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة العائلة بعدما اختفت في ظروف غامضة في الثالث عشر من الشهر الجاري.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب بلاغ متورطين طفلة العثور

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