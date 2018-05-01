بعد أشهر من انهيار سقف مسجد "فلسطين"٠٠الملك محمد السادس يدشن هذا المسجد بعد إعادة تأهيليه ويؤدي به صلاة الجمعة ﻿

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بعمالة مقاطعات ابن مسيك (جهة الدار البيضاء -سطات)، على تدشين مسجد أطلق عليه إسم ''مسجد فلسطين''، قبل أن يؤدي به صلاة الجمعة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بعمالة مقاطعات ابن مسيك (جهة الدار البيضاء -سطات)، على تدشين مسجد أطلق عليه إسم "مسجد فلسطين"، قبل أن يؤدي به صلاة الجمعة.

ويعكس تدشين الملك لهذا الصرح الديني، في شهر رمضان المبارك، الاهتمام الخاص الذي يوليه للشؤون الدينية وعزمه الموصول على تمكين المملكة من مساجد تزاوج بين عنصري الوظيفية والجمالية، حتى يكون بوسع المؤمنين تأدية شعائرهم في أفضل الظروف.

ويشكل "مسجد فلسطين" الذي تم إنجازه وفقا للنمط المعماري المغربي الأصيل جزءا من البرنامج الوطني لتأهيل المساجد وقاعات الصلاة الآيلة للسقوط، الذي أطلقه الملك في 14 ماي 2010 بوجدة، والذي يهدف على الخصوص إلى إعادة بناء أو إصلاح أو ترميم المساجد المغلقة وإعادة فتحها.

وقد شيد "مسجد فلسطين" الذي يتسع لأزيد من 1630 مصل ومصلية، من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 2056 متر مربع، بغلاف مالي تناهز قيمته 14 مليون درهم.

ويشتمل المسجد الجديد على جميع المرافق الضرورية للمصلين والقيمين على أداء الشعائر الدينية، حيث يحتوي على قاعتين للصلاة (رجال ونساء)، ومكتبة وقاعة متعددة التخصصات، ومسكنين للإمام والمؤذن، ومحلات تجارية٠