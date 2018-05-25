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سعي وزارة التجهيز والنقل لتحويل موقع آثار عالمي للديناصورات بأكادير لبوابة موقف سيارات تدفع فعاليات جمعوية للإنتفاضة

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 13:24 سعي وزارة التجهيز والنقل لتحويل موقع آثار عالمي للديناصورات بأكادير لبوابة موقف سيارات تدفع فعاليات جمعوية للإنتفاضة | مجتمع
سعي وزارة التجهيز والنقل لتحويل موقع آثار عالمي للديناصورات بأكادير لبوابة موقف سيارات تدفع فعاليات جمعوية للإنتفاضة
خلف إعلان طلب عروض للمديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأكادير بتحويل موقع عالمي لآثار الديناصورات بشاطئ أنزا لبوابة موقف سيارات مؤقت، موجة من الإستنكار في أوساط فعاليات حقوقية

شوف تيفي:أكادير

خلف إعلان طلب عروض للمديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأكادير بتحويل موقع عالمي لآثار الديناصورات بشاطئ أنزا لبوابة موقف سيارات مؤقت، موجة من الإستنكار في أوساط فعاليات حقوقية وجمعوية بالمدينة والتي استغربت من التجاهل التام لأهمية الموقع العالمي لآثار الديناصورات وتحويله حسب نموذج تصميم إلى مدخل مؤقت لموقف السيارات بالرغم من حصوله على جائزة للاحسناء لحماية الموروث الطبيعي من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

ودفع هذا الإعلان المثير لطلب العروض باستغلال الموقع الآثاري إلى مراسلة الجمعية المغربية للتوجيه والبحث العلمي (AMORS) للمدير الجهوي لوزارة "بوليف" ومطالبته بالتدخل العاجل لحماية هذا الإرث التاريخي والإيكولوجي العالمي، الذي يحتوي على آثار لأرجل الديناصورات التي مرت بالمكان منذ عصور جد قديمة.

وأضافت الجمعية في مراسلة التي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منها أن تحويل المكان لبوابة موقف للسيارات فيه تجاهل تام لأهمية الآثار العلمية والأكاديمية، إذ يشهد مئات الزيارات التفقدية من طرف التلاميذ والطلبة الباحثين الذين يأتون لإعداد دراسات وبحوث أكاديمية حول هذه الآثار التي يتضمنها الموقع، علاوة على زيارات مماثلة للعلماء والسياح المهتمين بالسياحة العلمية والجيولوجية.

وأكدت ذات المراسلة، أن الموقع نظرا لأهميته القصوى ومكانته فقد تمكن من حصد الإعتراف والتتويج بجائزة للاحسناء لحماية الموروث الطبيعي من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

وطلبت الجمعية في ختام مراسلتها من المدير الجهوي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأكادير التدخل العاجل لحماية هذا الإرث الجيولوجي الوطني المهدد بالتخريب إن تم تحويله لبوابة موقف السيارات، وذلك بإعطائه المكانة الثقافية والعلمية التي يستحقها، عوض فتح الباب أمام مبادرات قد تعصف به، وفقا للتوجهات السامية للملك محمد السادس بحماية الآثار التاريخية للوطن.

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب الملك توجيهات الآثار أكادي ديناصرات

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