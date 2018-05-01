كأس العالم 2026 : ليبيريا تصوت للملف الثلاثي على حساب المغرب ﻿

كشفت ليبيريا عن موقفها الرسمي خلال تصويتها للبلد الذي سينال شرف تنظيم كأس العالم 2026، معلنة عن دعمها للملف الثلاثي لأمريكا الشمالية، على حساب الملف المغربي، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ''بي

" شوف سبور"

كشفت ليبيريا عن موقفها الرسمي خلال تصويتها للبلد الذي سينال شرف تنظيم كأس العالم 2026، معلنة عن دعمها للملف الثلاثي لأمريكا الشمالية، على حساب الملف المغربي، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال رئيس الاتحاد الليبيري لكرة القدم، موسى بيليتي إنه تحدّث مع رئيس البلاد جورج ويه بِشأن ملف تنظيم مونديال 2026، وطلب منه التصويت لصالح الملف المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال المتحدث ذاته إن الرئيس الليبيري فسر ذلك بنوعية العلاقات الديبلوماسية التي تربط ليبيريا بِالولايات المتحدة الأمريكية، ووجود جالية ليبيرية كبيرة في بلاد العم سام، وأيضا لِأسباب تجارية.

ومعلوم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيعلن في 13 يونيو المقبل عن الملف الفائز بسباق تنظيم كأس العالم 2026.