بعد غزل .. اختفاء طفل من دوار السراغنة بمراكش + صور ﻿

تداولت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورا لطفل مختفي يدعى هشام يبلغ من العمر 6 سنوات.

شوف تيفي :

تداولت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورا لطفل مختفي يدعى هشام يبلغ من العمر 6 سنوات.

وأضافت هاته الصفحات أن الطفل يقطن رفقة والديه في دوار السراغنة بمدينة مراكش خرج منذ مدة من المنزل ولم يعد.

هذا وطالبت عائلة الطفل المختفي من الجهات الأمنية تكثيف جهودها وكذا من المحسنين الإتحاد فيما بينهم لإيجاد المعني بالأمر في أقرب وقت، ولكل من يرغب في مساعدة العائلة يرجى الإتصال على هذا الرقم 06.71.58.76.85 .

في سياق متصل عادت الطفلة غزل البالغة من العمر 4 سنوات إلى حضن عائلتها أول أمس الأربعاء بعدما اختفت عن الأنظار لـمدة 11 يوما.