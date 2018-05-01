حصـــري.. بابا الفاتيكان في المغرب وها علاش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن بابا الفاتيكان سيقوم بزيارة للمغرب، يرتقب أن تكون في مطلع شهر يوليوز المقبل.

شـــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن بابا الفاتيكان سيقوم بزيارة للمغرب، يرتقب أن تكون في مطلع شهر يوليوز المقبل.

وأعلن القنصل الفخري للمغرب بجهة بوليا الإيطالية فيتنشينسو أبيناتي، أن بابا الفاتيكان سيقوم قريبا بزيارة إلى المغرب

وقال أبيناتي، في تصريح لموقع محلي بمدينة باري، أن الزيارة المرتقبة للبابا فرانشيسكو، تأتي على ضوء الدعوة الرسمية التي تلقاها من ملك المغرب عن طريق ممثل الفاتيكان في الرباط، مؤكدا أن الدبلوماسية المغربية باشرت الترتيبات الضرورية والرسمية مع دولة الفاتيكان

وأضاف ممثل المملكة المغربية، أن زيارة بابا الفاتيكان هي الثانية من نوعها بعدما سبق للبابا يوحنا الثاني أن زار أرض المملكة في صيف 1985، والتقى حينها الملك الراحل الحسن الثاني.

وجاء تصريح القنصل المغربي الفخري على هامش لقائه بالأسقف جان روميو بافلوفسكي، رئيس الغرفة الثالثة لدى سكرتارية الفاتيكان والمكلف بالشؤون الدبلوماسية، أثناء زيارته لمدينة باري التي من المتوقع أن تشهد زيارة البابا في بداية يوليوز المقبل