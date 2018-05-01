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غير مُتوقع.. الشرطي هشام الملولي يعلن عن براءته

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 12:22 غير مُتوقع.. الشرطي هشام الملولي يعلن عن براءته | حوادث و حقوق
غير مُتوقع.. الشرطي هشام الملولي يعلن عن براءته
في خبر مفاجئ و غير متوقع،كشف الشرطي الشهير هشام الملولي الذي أدين بتهم الاغتصاب و التعذيب و الاعتداء، أنه حصل يوم أمس الخميس على البراءة من التهم المنسوبة إليه و غادر أسوار سجن الزاكي بسلا.

شـــوف تيفي:

 

في خبر مفاجئ و غير متوقع،كشف الشرطي الشهير هشام الملولي الذي أدين بتهم الاغتصاب و التعذيب و الاعتداء، أنه حصل يوم أمس الخميس على البراءة من التهم المنسوبة إليه و غادر أسوار سجن الزاكي بسلا.

ونشرت صفحة الملولي عبر الفايسبوك، "الحمد لله البراءة ... شكرا لكل واحد وقف معايا ولو بكلمة طيبة ... شكرا لنزاهة القضاء المغربي ... ربي كبير متيضيع حتى واحد .."

و تفاعل عدد كبير من متابعي الملولي عبر هذا المنشور مؤكدين وثوقهم في أخلاقه متمنيين له مسيرة موفقة.

و كان القضاء قد أدان الشرطي الملولي بالحبس سنة سجنا بعد التهم المنسوبة إليه.

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب براءة الملولي هشام

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