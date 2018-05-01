مدرب ليفربول يكشف نقطة ضعف ريال مدريد وكيفية إيقاف رونالدو ﻿

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن مدافع ريال مدريد، البرازيلي مارسيلو، قد يكون نقطة الضعف التي سيركز عليها في نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقه ليفربول وريال مدريد، مساء السبت المقبل.

شوف سبور

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن مدافع ريال مدريد، البرازيلي مارسيلو، قد يكون نقطة الضعف التي سيركز عليها في نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقه ليفربول وريال مدريد، مساء السبت المقبل.

وأضاف كلوب في مقابلة مع صحيفة "ميرور" البريطانية،: "كما رأيت، مارسيلو لاعب هجومي رائع، لكنه لا يستطيع أن يدافع"، وسيلعب مارسيلو على الجهة اليسرى في مواجهة النجم المصري محمد صلاح، الذي سيستغل النزعة الهجومية لدى المدافع البرازيلي.

وبخصوص إيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، استرجع كلوب ذكريات مباراته مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد في 2013، التي استطاع المدرب الألماني الانتصار فيها بنتيجة 4-1 بنصف نهائي البطولة.

وقال كلوب: "وضعت اللاعب ماريو غوتزه في مهمة مراقبة لصيقة للاعب خط الوسط تشابي ألونسو، الذي كلما استلم الكرة، استطاع إيجاد رونالدو الذي يبدأ بالانطلاق". وقد يكرر كلوب وضع رقابة لصيقة على مهندسي خط الوسط الحاليين، الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، لقطع كل الإمدادات عن النجم البرتغالي القناص.

يذكر أن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، المقررة بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي سيجرى في العاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 مايو الجاري.