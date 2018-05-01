رونالدو يشعل نهائي الأحلام بوصف محمد صلاح بقصير القامة ﻿

يرى كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد لكرة القدم، أنه مختلف تماما عن اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول، من حيث أسلوب اللعب وحتى مواصفاته الجسدية.

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يرى كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد لكرة القدم، أنه مختلف تماما عن اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول، من حيث أسلوب اللعب وحتى مواصفاته الجسدية.

وأكد رونالد في تصريحات اعلامية، أنه لايمكن مقارنة لاعب بلاعب آخر خاصة بينه وبين محمد صلاح، موضحا أنه يلعب بالرجل اليسرى في الوقت الذي يعتمد لاعب ليفربول على الرجل اليمنى فقط كما أنه أطول منه ويجيد اللعب بالرأس في حين أن النجم المصري أقصر قامة.

وتابع قائلا: " أعلم جيدا أنه قدم مستوى جيد خلال الموسم الحالي لكن لنرى ما سيقع يوم غد السبت".

ويذكر أن صلاح سجل 44 هدفا، بينما سجل رونالدو 43، إلا أن رونالدو رفض هذه المقارنة لعدة أسباب، أحدها الطول.