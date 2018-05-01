 الملك يستقبل لاعبي المنتخب المغربي في رمضان قبل التوجه لروسيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد غزل .. اختفاء طفل من دوار السراغنة بمراكش + صور | مجتمع

بعد غزل .. اختفاء طفل من دوار السراغنة بمراكش + صور

حصـــري.. بابا الفاتيكان في المغرب وها علاش | مجتمع

حصـــري.. بابا الفاتيكان في المغرب وها علاش

عــاجل:مديرية الحموشي توقف ضابط أمن ممتاز وهاشنو دار فرمضان | مجتمع

عــاجل:مديرية الحموشي توقف ضابط أمن ممتاز وهاشنو دار فرمضان

غير مُتوقع.. الشرطي هشام الملولي يعلن عن براءته | حوادث و حقوق

غير مُتوقع.. الشرطي هشام الملولي يعلن عن براءته

فيديو : فيصل فجر ناشط و محيح فـ حفل تقديم القميص الرسمي للمنتخب المغربي بالمونديال | بووز

فيديو : فيصل فجر ناشط و محيح فـ حفل تقديم القميص الرسمي للمنتخب المغربي بالمونديال

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد فلسطين | بوليتيك

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد فلسطين

الملك يستقبل لاعبي المنتخب المغربي في رمضان قبل التوجه لروسيا | بوليتيك

الملك يستقبل لاعبي المنتخب المغربي في رمضان قبل التوجه لروسيا

فيديو جد خطير.. إصابة شخص بجروح بآسفي خلال مواجهة عنيفة مع رعاة منحدرين من الجنوب | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير.. إصابة شخص بجروح بآسفي خلال مواجهة عنيفة مع رعاة منحدرين من الجنوب

الوكيل العام باستئنافية البيضاء :بوعشرين يظهر في الفيديوهات ونحن مستعدون لإجراء أي خبرة تقنيةا | مجتمع

الوكيل العام باستئنافية البيضاء :''بوعشرين يظهر في الفيديوهات ونحن مستعدون لإجراء أي خبرة تقنية''ا

فلتات لسان وزراء العثماني

الملك يستقبل لاعبي المنتخب المغربي في رمضان قبل التوجه لروسيا

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 11:36 الملك يستقبل لاعبي المنتخب المغربي في رمضان قبل التوجه لروسيا | بوليتيك
الملك يستقبل لاعبي المنتخب المغربي في رمضان قبل التوجه لروسيا
من المرتقب أن يستقبل الملك محمد السادس عناصر المنتخب المغربي، قبل السفر إلى سويسرا يوم الأحد المقبل، لمواصلة الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ما بين 15 يونيو و15 يوليوز المقبلين.

شوف سبور

 

من المرتقب أن يستقبل الملك محمد السادس عناصر المنتخب المغربي، قبل السفر إلى سويسرا يوم الأحد المقبل، لمواصلة الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ما بين 15 يونيو و15 يوليوز المقبلين.

وكشفت صحيفة"المساء" في عددها الصادر يومه الجمعة ، أن الملك محمد السادس يعتزم استقبال لاعبي المنتخب الوطني قبل بداية المعسكر الختامي الخاص بكأس العالم المقامة الشهر القادم في روسيا، حيث سبق وأن حظي "الأسود" باستقبال ملكي مماثل سنة 2004 بعد نجاحه في بلوغ المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2004.

ويذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.، حيث سيجرى مباراته الأولى

أمام المنتخب الإيراني، وذلك يوم 15 يونيو في سان بيتيرسبورغ، و يخوض مباراته الثانية أمام نظيره البرتغالي يوم 20 يونيو بملعب لوجينيكي بموسكو، على أن يلتقي في المباراة الثالثة المنتخب الإسباني في 25 يونيو بمدينة غالينينغراد .

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور الدارالبيضاء المغرب الملك محمد السادس المنتخب المغربي كأس العالم 2018 بروسيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد فلسطين | بوليتيك

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد فلسطين

بعد جدل غلاء الماء والكهرباء.. هذا ما قاله الرباح حول فاتورة المكتب الوطني للكهرباء والماء | بوليتيك

بعد جدل غلاء الماء والكهرباء.. هذا ما قاله الرباح حول فاتورة المكتب الوطني للكهرباء والماء

عاجل..بعد عرض الفيديوهات التي تفضح بوعشرين: هذا ما قرره القاضي | بوليتيك

عاجل..بعد عرض الفيديوهات التي تفضح بوعشرين: هذا ما قرره القاضي

عاجل..محامي يفجرها خلال أشغال المحاكمة السرية:بوعشرين هو اللي صور الفيدوهات لابتزاز الضحايا وكان كيتفرج في أفلام ديال البورنو | بوليتيك

عاجل..محامي يفجرها خلال أشغال المحاكمة السرية:''بوعشرين هو اللي صور الفيدوهات لابتزاز الضحايا وكان كيتفرج في أفلام ديال البورنو''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

إهمــال و أزبال في قلب أول و أقدم ضريح بوجدة | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

إهمــال و أزبال في قلب أول و أقدم ضريح بوجدة

نادي فايسبوكي يقوم بمبادرة إنسانية بمستشفى مرضى السرطان بالجهة الشرقية | خارج البلاطو

نادي فايسبوكي يقوم بمبادرة إنسانية بمستشفى مرضى السرطان بالجهة الشرقية

مبادرة رائعة من فاس جمعية توزع ازيد من 4000 قفة على الاسر المعوزة طلية شهر رمضان | خارج البلاطو

مبادرة رائعة من فاس جمعية توزع ازيد من 4000 قفة على الاسر المعوزة طلية شهر رمضان

طرف ديال الخبز صعيب فرمضان..نســاء كيغامرو بحياتهم باش يبيعو كيلو ديال بوزروك بـ50 درهم للكيلو | خارج البلاطو

طرف ديال الخبز صعيب فرمضان..نســاء كيغامرو بحياتهم باش يبيعو كيلو ديال بوزروك بـ50 درهم للكيلو

﻿

آخر المستجدات

بعد غزل .. اختفاء طفل من دوار السراغنة بمراكش + صور | مجتمع
منذ 21 دقيقة

بعد غزل .. اختفاء طفل من دوار السراغنة بمراكش + صور

حصـــري.. بابا الفاتيكان في المغرب وها علاش | مجتمع

حصـــري.. بابا الفاتيكان في المغرب وها علاش

عــاجل:مديرية الحموشي توقف ضابط أمن ممتاز وهاشنو دار فرمضان | مجتمع

عــاجل:مديرية الحموشي توقف ضابط أمن ممتاز وهاشنو دار فرمضان

غير مُتوقع.. الشرطي هشام الملولي يعلن عن براءته | حوادث و حقوق

غير مُتوقع.. الشرطي هشام الملولي يعلن عن براءته

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.