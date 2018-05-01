الملك يستقبل لاعبي المنتخب المغربي في رمضان قبل التوجه لروسيا ﻿

من المرتقب أن يستقبل الملك محمد السادس عناصر المنتخب المغربي، قبل السفر إلى سويسرا يوم الأحد المقبل، لمواصلة الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ما بين 15 يونيو و15 يوليوز المقبلين.

شوف سبور

من المرتقب أن يستقبل الملك محمد السادس عناصر المنتخب المغربي، قبل السفر إلى سويسرا يوم الأحد المقبل، لمواصلة الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ما بين 15 يونيو و15 يوليوز المقبلين.

وكشفت صحيفة"المساء" في عددها الصادر يومه الجمعة ، أن الملك محمد السادس يعتزم استقبال لاعبي المنتخب الوطني قبل بداية المعسكر الختامي الخاص بكأس العالم المقامة الشهر القادم في روسيا، حيث سبق وأن حظي "الأسود" باستقبال ملكي مماثل سنة 2004 بعد نجاحه في بلوغ المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2004.

ويذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.، حيث سيجرى مباراته الأولى

أمام المنتخب الإيراني، وذلك يوم 15 يونيو في سان بيتيرسبورغ، و يخوض مباراته الثانية أمام نظيره البرتغالي يوم 20 يونيو بملعب لوجينيكي بموسكو، على أن يلتقي في المباراة الثالثة المنتخب الإسباني في 25 يونيو بمدينة غالينينغراد .