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فيديو جد خطير.. إصابة شخص بجروح بآسفي خلال مواجهة عنيفة مع رعاة منحدرين من الجنوب

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 11:22 فيديو جد خطير.. إصابة شخص بجروح بآسفي خلال مواجهة عنيفة مع رعاة منحدرين من الجنوب | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير.. إصابة شخص بجروح بآسفي خلال مواجهة عنيفة مع رعاة منحدرين من الجنوب
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو ، يظهر شخصا غارقا في الدماء عقب تعرضه لاعتداء خطير على يد مجموعة من الرعاة المنحدرين من الجنوب، أقدموا على ''شرملته'' بمنطقة قريبة من جماعة الكرعاني ضواحي آسفي.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو ، يظهر شخصا غارقا في الدماء عقب تعرضه لاعتداء خطير على يد مجموعة من الرعاة المنحدرين من الجنوب، أقدموا على "شرملته" بمنطقة قريبة من جماعة الكرعاني ضواحي آسفي.

وأوضح مصدر محلي لـ "شوف تيفي" أن الضحية، كان يقوم اليوم الخميس، برعي ماشيته بالدوار المذكور، فدخل في نقاش مع هؤلاء الرعاة المنحدرين من الجنوب، لتتطور الأمور إلى تعرضه لاعتداء خطير، ما تسبب في إصابته بجروح في مناطق مختلفة من جسده.

وأكد ذات المصدر، أن المصاب تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، مشيرا إلى أن المواجهات بين الساكنة والرعاة، بدأت منذ السبت الماضي.



 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي آسفي الاعتداء رعاة الجنوب المستشفى

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