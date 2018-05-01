الاتحاد الدولي لكرة القدم يكشف عن النشيد الرسمي لمونديال 2018 ﻿

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن النشيد الرسمي لمنافسات كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها في روسيا والذي يعرف مشاركة الثلاثي ويل سميث وإيرا إستريفي ونيكي جام.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن النشيد الرسمي لمنافسات كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها في روسيا والذي يعرف مشاركة الثلاثي ويل سميث وإيرا إستريفي ونيكي جام.

وأنتج الأغنية الدي جي الأمريكي ديبلو، وجاءت بعنوان "Live It Up"، وتقول كلماتها "يجب عيش الحياة حتى الثمالة لأنها حياة واحدة نعيشها".

ومن المنتظر أن يتم عرض الفيديو الرسمي للأغنية في 7 يونيو. كما سيؤدي الفنانون بأنفسهم الأغنية في ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية قبل المباراة النهائية لكأس العالم، في 15 يوليوز المقبل.