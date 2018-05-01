الوكيل العام باستئنافية البيضاء :''بوعشرين يظهر في الفيديوهات ونحن مستعدون لإجراء أي خبرة تقنية''ا ﻿

كشف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء نجيم بنسامي لوكالة فرانس برس، أمس الخميس أن ''شكاوي الطعن بالزور التي تقدم بها دفاع بوعشرين رفضت لأنها غير مؤسسة قانونا''٠

''شوف تيفي''



كشف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء نجيم بنسامي لوكالة فرانس برس، أمس الخميس أن ''شكاوي الطعن بالزور التي تقدم بها دفاع بوعشرين رفضت لأنها غير مؤسسة قانونا''٠

وقال الوكيل العام للوكالة الفرنسية إن ''بوعشرين ملاحق لأنه يظهر في هذه الفيديوهات، ونحن نؤكد أنه هو الذي يظهر فيها ومستعدون لإجراء أية خبرة تقنية لإثبات ذلك''.

تجدر الإشارة إلى أن استئنافية مدينة الدار البيضاء، ستعرف مساء يومه الجمعة 25 ماي، مواصلة أشغال المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين، وستكون البداية بمواصلة عرض الفيديوهات التي تدين المتهم المتابع بالاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر٠





