تفاصيل جديدة ومثيرة عن الأستاذة اللي قتلات جارها قبل آذان المغرب بمدينة مراكش ﻿

في جديد الجريمة البشعة التي هزت حي المسيرة بمدينة مراكش، دقائق قبل آذان المغرب، أمس الخميس 24 ماي، والتي راح ضحيتها ''متقاعد'' بينت بعض المعطيات أن جارته المتورطة في هذا الفعل الإجرامي هي أستاذة

''شوف تيفي''

في جديد الجريمة البشعة التي هزت حي المسيرة بمدينة مراكش، دقائق قبل آذان المغرب، أمس الخميس 24 ماي، والتي راح ضحيتها ''متقاعد'' بينت بعض المعطيات أن جارته المتورطة في هذا الفعل الإجرامي هي أستاذة متقاعدة، تم إعتقالها قبل سنتين، عقب تورطها في عرض طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات لممارسة الجنس مقابل 20 درهم٠

وحسب مصادر محلية فإن هذه الأستاذة التي قتل جارها تبلغ من العمر 56 سنة، وهي تعاني من اضطرابات نفسية حادة، حيث أكدت الخبرة الطبية التي أخضعت لها بمستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية بمراكش، بعد اعتقالها قبل سنتين معاناتها من مرض نفسي ٠

وأكدت المصادر ذاتها أن المتقاعد الضحية، تم وضعه بمستودع الأموات مباشرة بعد وفاته داخل مستعجلات مستشفى الرازي، بينما تم وضع ''الأستاذة'' تحت تدابير الحراسة النظرية٠