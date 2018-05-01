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خروج الفتح الرباطي من البطولة العربية رغم فوزه بخمسة أهداف على السالمية الكويتي

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 09:35 خروج الفتح الرباطي من البطولة العربية رغم فوزه بخمسة أهداف على السالمية الكويتي | سبور
خروج الفتح الرباطي من البطولة العربية رغم فوزه بخمسة أهداف على السالمية الكويتي
خرج فريق الفتح الرباطي من منافسات الدور التمهيدي للبطولة العربية للأندية، رغم فوزه على فريق السالمية الكويتي بخمسة أهداف لصفر،التي جرت مساء أمس الخميس.

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خرج فريق الفتح الرباطي من منافسات الدور التمهيدي للبطولة العربية للأندية، رغم فوزه على فريق السالمية الكويتي بخمسة أهداف لصفر،التي جرت مساء أمس الخميس.

وجاء اقصاء الفريق الرباطي، بعد فوز الاتحاد السكندري تيلكوم الجيبوتي بثمانية أهداف دون رد، وبالتالي تقاسم الفريقين لصدارة المجموعة الثانية بـ7 نقاط، حيث كانت النسبة العامة في صالح الفريق المصري ( 14 مقابل 13 للفتح).

و كان فريق الفتح الرباطي قد تعادل أمام الاتحاد الاسكندري بهدف لمثله، و فاز على أساس تيلكوم بسبعة أهداف لصفر، ثم الفوز على السالمية الكويتي بخمسة أهداف دون رد.

يذكر أن الاتحاد الاسكندري سيواجه في الدور 32 فريق الترجي التونسي ، حيث ستنطلق الأدوار الإقصائية شهر غشت المقبل وتمتد إلى غاية أبريل من العام المقبل.

 

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شوف سبور الدارالبيضاء المغرب الفتح الرباطي السالمية الكويتي البطولة العربية

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