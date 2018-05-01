هذا هو الشعار الذي سيظهر على حافلة المنتخب المغربي في مونديال 2018 ﻿

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، يوم أمس الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، '' فيسبوك '' و '' تويتر'' عن الشعارات والعبارات التي ستظهر على حافلة كل منتخب مشارك في كأس العالم 2018.

شوف سبور

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، يوم أمس الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، " فيسبوك " و " تويتر" عن الشعارات والعبارات التي ستظهر على حافلة كل منتخب مشارك في كأس العالم 2018.

وفتح الموقع الرسمي لـ"الفيفا" الفرصة أمام الجماهير لاختيار الشعارات على واجهة الحافلة لكل منتخب مشارك في المونديال، وقد وقع اختيار المغاربة على شعار: "أسود الأطلس فخر المغرب" وهو الذي سيتم اعتماده في الحافلة المخصصة للمنتخب المغربي.



يذكر أن المنتخب المغربي سينافس في المجموعة الثانية إلى جانب: إسبانيا، البرتغال وإيران.