لقجع للاعبي المنتخب المغربي : خاصكوم تبللوا القميص الوطني في المونديال ﻿

أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على ضرورة تبليل القميص الوطني وتشريف المغرب في نهائيات كأس العالم المقررة بروسيا.

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أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على ضرورة تبليل القميص الوطني وتشريف المغرب في نهائيات كأس العالم المقررة بروسيا.

وحث لقجع، خلال حضوره لفعاليات تقديم القميص الرسمي للأسود رفقة بعثة المنتخب المغربي والنواب البرلمانيين، ''حث'' اللاعبين على تقديم كل ما لديهم خلال منافسات كاس العالم، معلنا عن انطلاق المعسكر التدريبي للأسود قبل التوجه إلى سويسرا لخوض المباريات الودية استعدادا للمونديال.

يذكر أن المنتخب المغربي سيواجه كل من منتخب إيران والبرتغال واسبانيا برسم المجموعة الثانية.