مؤلم.. إسبانيا تتحرك بعد ذبح مواطن مغربي بلاس بالماس ﻿

ألقت مصالح الحرس المدني الإسباني، القبض على مواطن من جنسية مالية عمره 34 سنة، بعد ارتكابه جريمة قتل شنيعة بذبح جاره المغربي، في منطقة سانتا ماريا دي غيا بجزيرة لاس بالماس.

شوف تيفي

ألقت مصالح الحرس المدني الإسباني، القبض على مواطن من جنسية مالية عمره 34 سنة، بعد ارتكابه جريمة قتل شنيعة بذبح جاره المغربي، في منطقة سانتا ماريا دي غيا بجزيرة لاس بالماس.

وحسب مصادر إسبانية مطلعة، فإنه قد جرى اعتقال الجاني في حدود الساعة الواحدة و النصف بعد منتصف ليلة الأربعاء الخميس، بعدما قام بالتوجه نحو مركز صحي حاملا سكينا ملطخا بالدماء، حيث أبلغ العاملين في المركز أنه ارتكب جريمة قتل .

و فور علمها بالواقعة، انتقلت المصالح الأمنية إلى مكان وقوع الجريمة حيث عثرت على جثة شاب مغربي، وعليها آثار طعن واضحة على مستوى العنق، ليتم اعتقال القاتل ووضعه تحت الحراسة النظرية، في انتظار إتمام إجراءات التحقيق معه حول ملابسات الجريمة وتقديمه للعدالة .