بالصور..للمرة الثانية..فاطمة الزهراء العروسي تتلقى رسالة ملكية ﻿

لم تتمالك نفسها من الفرحة والسرور، الفنانة فاطمة الزهراء العروسي، التي تلقت للمرة الثانية على التوالي رسالة ملكية من الديوان الملكي، بعد أن وضعت لدى الأخير أغنية مغربية بعنوان ''موروكو''.

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لم تتمالك نفسها من الفرحة والسرور، الفنانة فاطمة الزهراء العروسي، التي تلقت للمرة الثانية على التوالي رسالة ملكية من الديوان الملكي، بعد أن وضعت لدى الأخير أغنية مغربية بعنوان ''موروكو''.

وقالت العروسي في رسالة بتوقيعها ''الفرحة فرحتان تلقيت اليوم من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برسالة مضمونها هز كياني، لا أجد، لا أجد العبارات للتعبير عن ما يخالجني، شكرا شكرا شكرا سيدي ومولاي الله يبارك فعمر سيدي''...

جدير بالذكر أن عددا من الفنانين المغاربة توصلوا برسائل ملكية تشكرهم على أغنياتهم التي أدوها فرحا برجوع الملك محمد السادس بعد وعكته الصحية من فرنسا.