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بعد جدل غلاء الماء والكهرباء.. هذا ما قاله الرباح حول فاتورة المكتب الوطني للكهرباء والماء

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 02:08 بعد جدل غلاء الماء والكهرباء.. هذا ما قاله الرباح حول فاتورة المكتب الوطني للكهرباء والماء | بوليتيك
بعد جدل غلاء الماء والكهرباء.. هذا ما قاله الرباح حول فاتورة المكتب الوطني للكهرباء والماء
قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، إن 75 في المائة من زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يؤدون أقل من 100 درهم ولا يتجاوزون الشطرين الأول والثاني.

شوف تيفي

قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، إن 75 في المائة من زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يؤدون أقل من 100 درهم ولا يتجاوزون الشطرين الأول والثاني.

وذكر بلاغ للوزارة، ردا على تشكيك مجموعة من المواقع الإلكترونية في هذه المعطيات، أن الرباح أوضح في معرض رده على سؤال شفوي في مجلس النواب، خلال جلسة الإثنين المنصرم، حول أسعار الكهرباء ونظام الفوترة المعمول به من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن الحكومة اعتمدت سنة 2014 نظاما جديدا للفوترة، حرصت الحكومة الحالية على الحفاظ عليه دعما للقدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا النظام يتضمن في مجال الاستهلاك الكهربائي الخاص بالاستعمال المنزلي تعريفتين، تهم الأولى التعريفة التدريجية التي تخص الزبناء الذين يستهلكون أقل من 150 كيلوواط في الساعة، ويشكلون أزيد من 80 في المائة من مجموع زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتطبق على هذه الفئة من الزبناء تعريفتان، هما تعريفة الشطر الأول، حيث يكون سعر الكيلوواط في الساعة هو 0.9010 درهم، و تطبق على الاستهلاك الذي يقل عن 100 كيلوواط في الساعة أو يعادلها، وتعريفة الشطر الثاني، حيث يكون سعر الكيلوواط في الساعة هو 1.0732 درهم وتطبق على الاستهلاك الذي يفوق 100 كيلوواط في الساعة ويقل عن 150 كيلوواط في الساعة في الشهر.

وسجل البلاغ، أنه لا يمكن بأي حال أن يتجاوز مبلغ فاتورة الزبناء الذين ينتمون لهذه التعريفة ( أي الذين يستهلكون أقل من 150 كيلوواط) مبلغ 163.42 درهم شهريا مع احتساب الرسوم .

وأشار البلاغ إلى أن المعدل الشهري لقيمة استهلاك الكهرباء بالنسبة لزبناء المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب في الشطرين الاجتماعيين ( أي الذين يستهلكون أقل من 150 كيلوواط/ ساعة) هو في حدود 75 درهم في الشهر، ويشكلون نسبة 80 في المئة من زبناء المكتب، أي حوالي 4،1 مليون أســرة.

أما التعريفة الثانية لنظام الفوترة الجديد، فهي التعريفة الانتقائية على الزبناء الذين يفوق استهلاكهم الشهري 150 كيلوواط في الساعة، وتهم 4 أشطر، حيث تطبق عليهم التسعيرة الانتقائية، أي تسعيرة الشطر الذي يتواجد فيه استهلاك الزبون على كمية استهلاكه الشهري بكاملها، أي بدون أن يستفيدوا من التسعيرة المنخفضة للأشطر الاجتماعية، وذلك للحث على اقتصاد الطاقة الكهربائية وبالتالي تفادي الاستهلاك غير المعقلن لهذه المادة الحيوية، وتشكل هذه الفئة نسبة 20 في المئة من مجموع زبناء المكتب.

 

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