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عاجل..بعد عرض الفيديوهات التي تفضح بوعشرين: هذا ما قرره القاضي

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 02:02 عاجل..بعد عرض الفيديوهات التي تفضح بوعشرين: هذا ما قرره القاضي | بوليتيك
عاجل..بعد عرض الفيديوهات التي تفضح بوعشرين: هذا ما قرره القاضي
قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل، تأجيل أشغال جلسة محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم، إلى مساء اليوم الجمعة 25 ماي، وبالتحديد على الساعة العاشرة ليلا.

''شوف تيفي''

قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل، تأجيل أشغال جلسة محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم، إلى مساء اليوم الجمعة 25 ماي، وبالتحديد على الساعة العاشرة ليلا.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن أشغال الجلسة المقلبة، ستعرف مواصلة عرض الفيديوهات التي توثق للاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها المشتكية ''أ.ل'' على يد توفيق بوعشرين داخل مكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال جلسة اليوم، عرفت عرض بعض الفيديوهات، التي تم وصفها بالصادمة والخطيرة، نظرا لاحتوائها على مشاهد مقززة وشاذة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجلسة مدير جريدة أخبار اليوم الفيديوهات

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