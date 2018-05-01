عاجل..محامي يفجرها خلال أشغال المحاكمة السرية:''بوعشرين هو اللي صور الفيدوهات لابتزاز الضحايا وكان كيتفرج في أفلام ديال البورنو'' ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن محاميا منتميا لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني في ملف مدير جريدة أخبار اليوم، أكد أن المتهم توفيق بوعشرين، هو من قام بتصوير جميع الفيديوهات التي ظهر بها وهو

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن محاميا منتميا لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني في ملف مدير جريدة أخبار اليوم، أكد أن المتهم توفيق بوعشرين، هو من قام بتصوير جميع الفيديوهات التي ظهر بها وهو يرغم المشتكيات على القيام بأمور جنسية شاذة.

وأوضح المصدر ذاته، أن المحامي بعد مغادرته للقاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف والتي شهدت أطوار الجلسة السرية، أن المتهم توفيق بوعشرين، قام بتصوير المشاهد الجنسية المقززة من أجل ابتزاز المشتكيات لإرغامهن على مسيارته في الممارسات الجنسية الشاذة التي يقوم بها.

وأكد ذات المصدر، أن المتهم وفي جميع الفيديوهات ظهر يرتدي ''ثبانا'' أبيض اللون، مبرزا أنه ظهر بإحدى الفيديوهات مستلقيا فوق إحدى المشتكيات، وهو يتحدث معها ويتحسس مناطق حساسة من جسدها .

وأضاف ذات المصدر، إلى أن المحامي المنتمي لهيئة الدفاع عن الضحايا، أكد على أن إحدى المشتكيات، فضحت بوعشرين وأكدت إدمانه على مشاهدة أفلام ''البورنو'' شاذة،و يقوم بتطبيقها بالحرف.