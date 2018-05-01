شوفوا الحكرة.. ناضت فحي الحرية بالبيضاء وها أشنو وقع ﻿

اهتز حي الحرية بمنطقة الحي المحمدي بالدار البيضاء معركة بالأحجار والهراوات، بطلها طاغية طلب من شاب دراجته النارية من أجل الذهاب لاقتناء حبوب الهلوسة في عز رمضان.

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اهتز حي الحرية بمنطقة الحي المحمدي بالدار البيضاء معركة بالأحجار والهراوات، بطلها طاغية طلب من شاب دراجته النارية من أجل الذهاب لاقتناء حبوب الهلوسة في عز رمضان.

صاحب الدراجة النارية رفض إعطاء دراجته للطاغية، ما جعل الأخير يتهدده بالقتل، محاولا ذلك أمام الملأ، حيث هرب صاحب الدراجة مهرولا إلى منزل أحد أصدقائه، إلا أن الطاغية ظل يضرب بالأحجار، غير راض بما أقدم عليه الشاب الضحية، الذي رفض منحه دراجته النارية.

هذا وطالب فايسبوكيون فور انتشار الفيديو باعتقال الطاغية الذي روع حي الحرية بالحي المحمدي، وذلك ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء بغير وجه حق على المواطنين الأبرياء في أنفسهم وأموالهم وممتلكاتهم.