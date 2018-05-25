عاجل..القبض على الجاني الذي شرمل الفتاة في حي النسيم بكازا وها كيفاش ﻿

مباشرة بعد نشر تصريحات أخ الضحية التي تعرضت للطعن من طرف معتقل خرج للتو من السجن، على قناة ''شوف تيفي''، علم من مصدر مطلع أن مصالح الأمن ألقت القبض على الجاني وبحوزته سكاكين كبيرة قبل قليل من ليلة

شوف تيفي

مباشرة بعد نشر تصريحات أخ الضحية التي تعرضت للطعن من طرف معتقل خرج للتو من السجن، على قناة ''شوف تيفي''، علم من مصدر مطلع أن مصالح الأمن ألقت القبض على الجاني وبحوزته سكاكين كبيرة قبل قليل من ليلة الخميس الجمعة في حي نسيم بكازا .

وكان حي النسيم بمدينة الدار البيضاء، قد شهد دقائق قبل آذان المغرب أول أمس الأربعاء 23 ماي، وقوع جريمة بشعة، بطلها شاب، أقدم على طعن فتاة بواسطة سكين من الحجم الكبير.

وأوضح المصدر ذاته، أن المعني بالأمر غادر السجن خلال شهر رمضان الجاري بعد 6 أشهر قضاها خلف القضبان الحديدية، نتيجة تورطه في الاعتداء على نفس الفتاة بواسطة ''الماء القاطع''، مشيرا إلى أن هذا الشاب ومباشرة بعد مغادرته للسجن، استهدف نفس الفتاة، ووجه لها طعنة خطيرة على مستوى الكلية.

وأبرز ذات المصدر، أن المتورط في هذا الفعل الإجرامي، ومباشرة بعد طعن الضحية فر إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل المصابة على وجه السرعة إلى مستشفى ابن رشد لتلقي الإسعافات الضرورية، إلى أن تم اعتقاله قبل قليل.