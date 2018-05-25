 عاجل..القبض على الجاني الذي شرمل الفتاة في حي النسيم بكازا وها كيفاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم.. إسبانيا تتحرك بعد ذبح مواطن مغربي بلاس بالماس | دولي

مؤلم.. إسبانيا تتحرك بعد ذبح مواطن مغربي بلاس بالماس

بالصور..للمرة الثانية..فاطمة الزهراء العروسي تتلقى رسالة ملكية | ثقافة و فنون

بالصور..للمرة الثانية..فاطمة الزهراء العروسي تتلقى رسالة ملكية

مثير وبالصورة..بائع للقزبر يفر من السلطات ويبيع سلعته من فوق شجرة بعدما منعوه من البيع فوق الأرض شوفوا كيفاش | حوادث و حقوق

مثير وبالصورة..بائع للقزبر يفر من السلطات ويبيع سلعته من فوق شجرة بعدما منعوه من البيع فوق الأرض

بعد جدل غلاء الماء والكهرباء.. هذا ما قاله الرباح حول فاتورة المكتب الوطني للكهرباء والماء | بوليتيك

بعد جدل غلاء الماء والكهرباء.. هذا ما قاله الرباح حول فاتورة المكتب الوطني للكهرباء والماء

ترمضينة خايبة بزاف في ثامن أيام رمضان.. مقارعة بين معلمة وجارها تنتهي في المستعجلات | حوادث و حقوق

ترمضينة خايبة بزاف في ثامن أيام رمضان.. مقارعة بين معلمة وجارها تنتهي في المستعجلات

عاجل..بعد عرض الفيديوهات التي تفضح بوعشرين: هذا ما قرره القاضي | بوليتيك

عاجل..بعد عرض الفيديوهات التي تفضح بوعشرين: هذا ما قرره القاضي

عاجل..محامي يفجرها خلال أشغال المحاكمة السرية:بوعشرين هو اللي صور الفيدوهات لابتزاز الضحايا وكان كيتفرج في أفلام ديال البورنو | بوليتيك

عاجل..محامي يفجرها خلال أشغال المحاكمة السرية:''بوعشرين هو اللي صور الفيدوهات لابتزاز الضحايا وكان

شوفوا الحكرة.. ناضت فحي الحرية بالبيضاء وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

شوفوا الحكرة.. ناضت فحي الحرية بالبيضاء وها أشنو وقع

عاجل..القبض على الجاني الذي شرمل الفتاة في حي النسيم بكازا وها كيفاش | حوادث و حقوق

عاجل..القبض على الجاني الذي شرمل الفتاة في حي النسيم بكازا وها كيفاش

فلتات لسان وزراء العثماني

عاجل..القبض على الجاني الذي شرمل الفتاة في حي النسيم بكازا وها كيفاش

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 01:39 عاجل..القبض على الجاني الذي شرمل الفتاة في حي النسيم بكازا وها كيفاش | حوادث و حقوق
عاجل..القبض على الجاني الذي شرمل الفتاة في حي النسيم بكازا وها كيفاش
مباشرة بعد نشر تصريحات أخ الضحية التي تعرضت للطعن من طرف معتقل خرج للتو من السجن، على قناة ''شوف تيفي''، علم من مصدر مطلع أن مصالح الأمن ألقت القبض على الجاني وبحوزته سكاكين كبيرة قبل قليل من ليلة

شوف تيفي

مباشرة بعد نشر تصريحات أخ الضحية التي تعرضت للطعن من طرف معتقل خرج للتو من السجن، على قناة ''شوف تيفي''، علم من مصدر مطلع أن مصالح الأمن ألقت القبض على الجاني وبحوزته سكاكين كبيرة قبل قليل من ليلة الخميس الجمعة في حي نسيم بكازا .

وكان حي النسيم بمدينة الدار البيضاء، قد شهد دقائق قبل آذان المغرب أول أمس الأربعاء 23 ماي، وقوع جريمة بشعة، بطلها شاب، أقدم على طعن فتاة بواسطة سكين من الحجم الكبير.

وأوضح المصدر ذاته، أن المعني بالأمر غادر السجن خلال شهر رمضان الجاري بعد 6 أشهر قضاها خلف القضبان الحديدية، نتيجة تورطه في الاعتداء على نفس الفتاة بواسطة ''الماء القاطع''، مشيرا إلى أن هذا الشاب ومباشرة بعد مغادرته للسجن، استهدف نفس الفتاة، ووجه لها طعنة خطيرة على مستوى الكلية.

وأبرز ذات المصدر، أن المتورط في هذا الفعل الإجرامي، ومباشرة بعد طعن الضحية فر إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل المصابة على وجه السرعة إلى مستشفى ابن رشد لتلقي الإسعافات الضرورية، إلى أن تم اعتقاله قبل قليل.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي أمن اعتقال مستشفى ابن رشد إجرام حي النسيم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالصورة..بائع للقزبر يفر من السلطات ويبيع سلعته من فوق شجرة بعدما منعوه من البيع فوق الأرض شوفوا كيفاش | حوادث و حقوق

مثير وبالصورة..بائع للقزبر يفر من السلطات ويبيع سلعته من فوق شجرة بعدما منعوه من البيع فوق الأرض شوفوا كيفاش

ترمضينة خايبة بزاف في ثامن أيام رمضان.. مقارعة بين معلمة وجارها تنتهي في المستعجلات | حوادث و حقوق

ترمضينة خايبة بزاف في ثامن أيام رمضان.. مقارعة بين معلمة وجارها تنتهي في المستعجلات

شوفوا الحكرة.. ناضت فحي الحرية بالبيضاء وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

شوفوا الحكرة.. ناضت فحي الحرية بالبيضاء وها أشنو وقع

عاجل..هذا جديد فاجعة فلوكة القنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل..هذا جديد فاجعة فلوكة القنيطرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصــري و بالفيديو..هذه هي الفْــلوكة اللي حركو فيها شباب مدينة القنيطرة و تقلبات بيهم قبل متوصل و خلفت 8 قتلى | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

حصــري و بالفيديو..هذه هي الفْــلوكة اللي حركو فيها شباب مدينة القنيطرة و تقلبات بيهم قبل متوصل و خلفت 8 قتلى

خلال التقديم الرسمي لقميص المنتخب المغربي..لقجع يعلن رسميا عن موعد سفر بعثة الأســود | خارج البلاطو

خلال التقديم الرسمي لقميص المنتخب المغربي..لقجع يعلن رسميا عن موعد سفر بعثة الأســود

بالفيديو..لحظة وصول المهدي بن عطية إلى الصخيرات خلال تقديم قميص المنتخب المغربي وهذا ما وعد به المغاربة | خارج البلاطو

بالفيديو..لحظة وصول المهدي بن عطية إلى الصخيرات خلال تقديم قميص المنتخب المغربي وهذا ما وعد به المغاربة

أخــطر كسيدة فكازا دقائق قبل موعد الإفطــار..موطور كبير و طوموبيل دخلو فبوطو ديال الضو | خارج البلاطو

أخــطر كسيدة فكازا دقائق قبل موعد الإفطــار..موطور كبير و طوموبيل دخلو فبوطو ديال الضو

﻿

آخر المستجدات

مؤلم.. إسبانيا تتحرك بعد ذبح مواطن مغربي بلاس بالماس | دولي
منذ 55 دقيقة

مؤلم.. إسبانيا تتحرك بعد ذبح مواطن مغربي بلاس بالماس

بالصور..للمرة الثانية..فاطمة الزهراء العروسي تتلقى رسالة ملكية | ثقافة و فنون

بالصور..للمرة الثانية..فاطمة الزهراء العروسي تتلقى رسالة ملكية

مثير وبالصورة..بائع للقزبر يفر من السلطات ويبيع سلعته من فوق شجرة بعدما منعوه من البيع فوق الأرض شوفوا كيفاش | حوادث و حقوق

مثير وبالصورة..بائع للقزبر يفر من السلطات ويبيع سلعته من فوق شجرة بعدما منعوه من البيع فوق الأرض

بعد جدل غلاء الماء والكهرباء.. هذا ما قاله الرباح حول فاتورة المكتب الوطني للكهرباء والماء | بوليتيك

بعد جدل غلاء الماء والكهرباء.. هذا ما قاله الرباح حول فاتورة المكتب الوطني للكهرباء والماء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.