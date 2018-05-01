عاجل وحصري..عرض فيديوهات صادمة لبوعشرين مدتها ساعة واحدة وهو يمارس الجنس على إحدى ضحاياه بطريقة شاذة ومقززة ومطالب بعرضه على الخبرة الطبية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح، عرض خلال الجلسة السرية الخاصة بملف بوعشرين، قبل قليل من يومه الجمعة مقطعي فيديو، تبلغ مدة كل واحد منه نصف ساعة، يوثقان كيفية قيام توفيق بوعشرين

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح، عرض خلال الجلسة السرية الخاصة بملف بوعشرين، قبل قليل من يومه الجمعة مقطعي فيديو، تبلغ مدة كل واحد منه نصف ساعة، يوثقان كيفية قيام توفيق بوعشرين بممارسات جنسيبة شاذة على إحدى المشتكيات داخل مكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم.

وأوضح المصدر ذاته أن أحد المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، شدد على أن المتهم استغل المشتكية ''أ.ل'' وأجبرها على القيام بوظيفتين الأولى ''العمل لديه'' والثانية ''كعاملة جنس''، مشيرا إلى أن المتهم الذي وصفه بـ ''السي السيد''، يظهر بالفيديو وهو يرغم المشتكية على تقبيل ''إبطه'' بطريقة شاذة.

وأشار ذات المصدر إلى أن المحامي محمد الهيني، طالب بضرورة عرض المتهم على الخبرة الطبية للتأكد من سلامة قواه العقلية، لأن ما قام بها مع المشتكيات جد مقزز، مشيرا إلى أن المتهم كان عليه من الأجذر المطالبة بوقف عرض الفيدوهات التي ظهر بها بملامح واضحة، قائلا: ''المتهم بان في الفيديوهات بصوته وصورته وشحمه ولحمه''.