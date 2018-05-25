 سابقة و بالصور ..جمهور أولمبيك آسفي يطالب ببقاء المدرب بنهاشم وصرف مستحقات اللاعبين في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة المدينة ﻿
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سابقة و بالصور ..جمهور أولمبيك آسفي يطالب ببقاء المدرب بنهاشم وصرف مستحقات اللاعبين في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة المدينة

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 01:27 سابقة و بالصور ..جمهور أولمبيك آسفي يطالب ببقاء المدرب بنهاشم وصرف مستحقات اللاعبين في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة المدينة | سبور
سابقة و بالصور ..جمهور أولمبيك آسفي يطالب ببقاء المدرب بنهاشم وصرف مستحقات اللاعبين في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة المدينة
عبرت جماهير فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، بمساندة إلتراس '' شارك ''، في الساعات الاولى من يومه الجمعة أمام مقر عمالة المدينة عن استنكارها واحتجاجها من الوضع المزري الذي يمر منه الفريق.

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عبرت جماهير فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، بمساندة إلتراس '' شارك ''، في الساعات الاولى من يومه الجمعة أمام مقر عمالة المدينة عن استنكارها واحتجاجها من الوضع المزري الذي يمر منه الفريق.

وطالبت الجماهير في وقفة احتجاجية حضارية، بصرف مستحقات اللاعبين وبقاء المدرب والإطار الوطني محمد أمين بنهاشم على رئاسة الإدارة التقنية للنادي مؤكدين على ضرورة التمسك به خلال الموسم المقبل من البطولة الاحترافية.

ويمر فريق أولمبيك آسفي رفقة مجموعة من الأندية الوطنية من أزمة مالية خانقة تسببت في تدني مستوى الفريق وخروجه المبكر من المنافسة على لقب البطولة.

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شوف سبور المغرب أولمبيك آسفي بنهاشم

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