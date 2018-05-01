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عاجل..هذا جديد فاجعة فلوكة القنيطرة

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 01:22 عاجل..هذا جديد فاجعة فلوكة القنيطرة | حوادث و حقوق
عاجل..هذا جديد فاجعة فلوكة القنيطرة
في جديد للفاجعة التي عرفتها مدينة القنيطرة أمس الأربعاء، كشف مصدر جيد الاطلاع لـ''شوف تيفي'' أن القبض على اثنين من منظمي رحلة قارب الموت، فيما لا زال شخص هارب.

شوف تيفي

في جديد للفاجعة التي عرفتها مدينة القنيطرة أمس الأربعاء، كشف مصدر جيد الاطلاع لـ''شوف تيفي'' أن القبض على اثنين من منظمي رحلة قارب الموت، فيما لا زال شخص هارب.

وأضاف المصدر ذاته أن اليوم الجمعة سيتم تقديم الموقوفين على ذمة هذه الفاجعة، أمام الوكيل العام للملك، حيث ينتمي أحد الموقوفين إلى مدينة سلا، فيما ينتمي الآخر إلى منطقة بنمصور.

‎جدير بالذكر أن بحر القنيطرة لفظ جثتين من ضحايا فلوكة القنيطرة، أمس الخميس قبل موعد الإفطار، فيما أوقفت مصالح الدرك الملكي الخميس شابا وشابة، وذلك في إطار التحقيق الذي تم فتحه للكشف عن ظروف وملابسات فاجعة انقلاب قارب خاص بالهجرة السرية بشاطئ جماعة بن منصور ضواحي مدينة القنيطرة٠

 

‫شوف تيفي

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فاجعة فلوكة القنيطرة الدرك الملكي

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