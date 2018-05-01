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انفراد: كواليس ''طلاق'' وشيك بين البنزرتي والناصري

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 01:08 انفراد: كواليس طلاق وشيك بين البنزرتي والناصري | سبور
انفراد: كواليس ''طلاق'' وشيك بين البنزرتي والناصري
فوزي البنزرتي مدرب الوداد ''هرب''..انفصل..غادر نحو النجم الساحلي..أسئلة شغلت بال الوداديين كثيرا خلال اليومين الماضيين و في ذات السياق علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مقربة من رئيس الوداد سعيد الناصري، أن

شوف تيفي:

فوزي البنزرتي مدرب الوداد ''هرب''..انفصل..غادر نحو النجم الساحلي..أسئلة شغلت بال الوداديين كثيرا خلال اليومين الماضيين و في ذات السياق علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مقربة من رئيس الوداد سعيد الناصري، أن الأخير عقد اجتماعا مطولا مع فوزي البنزرتي قبل مغادرة المدرب التونسي للمغرب.

وكشفت المصادر ذاتها، أن الإجتماع المنعقد ببيت سعيد الناصري، تمحور حول امكانية مواصلة العمل بين الطرفين أو الإنفصال، مبرزة في السياق نفسه أن رئيس الوداد عاتب البنزرتي على خرجته الإعلامية الأخيرة التي استغرب من خلالها الطريقة التي تتم بها الإنتدابات.

واسترسلت مصادر ''شوف تيفي'' حديثها بالقول أن:'' البنزرتي ربط مواصلة عمله داخل القلعة الحمراء بضم لاعبين كبار في مراكز الخصاص والرفع من راتبه الشهري، إضافة إلى القيام بمعسكر تدريبي بالديار التونسية استعدادا للإستحقاقات القادمة''.

وذكرت مصادرنا أن الناصري طلب خلال الإجتماع نفسه من البنزرتي أن يسافر لتونس من أجل بداية عطلته، على أن يعاود الإتصال به في غضون ثلاثة أيام للرد على شروطه وهو الأمر الذي لم يحدث تضيف مصادر ''شوف تيفي''.

وفي السياق نفسه، أوضح مصدر مطلع، أن العقد الذي يجمع الوداد بفوزي البنزرتي، يتيح لأحد الطرفين امكانية فسخه مقابل أداء مجموع شهرين للطرف الأخر.
يشار إلى أن مجموعة من وسائل الإعلام التونسية، كشفت يوم أمس عن اقتراب فوزي البنزرتي من العودة لتدريب فريق نجم الساحل التونسي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب البنزرتي الوداد انفصال مدرب النجم الساحلي

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