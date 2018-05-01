حصري..عرض فيديوهات فاضحة والمشتيكة اللي مارس عليها بوعشرين الجنس وهي حامل انهارت وهي تصرخ ''بنتي بنتي..''+تفاصيل جد صادمة وخطيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح، اضطر قبل قليل من يومه الجمعة 25 ماي، إلى رفع أشغال محاكمة توفيق بوعشرين، عقب انهيار المشتكية ''أ.ل'' التي لم تتحمل مشاهد ''مقززة'' من الفيديو الذي تم

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح، اضطر قبل قليل من يومه الجمعة 25 ماي، إلى رفع أشغال محاكمة توفيق بوعشرين، عقب انهيار المشتكية ''أ.ل'' التي لم تتحمل مشاهد ''مقززة'' من الفيديو الذي تم عرضه، يوثق لحظة تعرضها للاستغلال الجنسي على يد المتهم توفيق بوعشرين.

وأكد المصدر ذاته أن الفيديو الذي تم عرضه، يظهر قيام توفيق بوعشرين بحركات جنسية شاذة من خلال تحسس مؤخرته وعضوه التناسلي، قبل أن يعمد إلى إمساك ببطن المشتكية التي كانت حامل بطريقة شاذة، ما جعل ''أ.ل'' تنهار وتبدأ بالصراخ وسط القاعة رقم 8، قائلة: ''بنتي..بنتي''.

وأكد ذات المصدر أن أشغال جلسة اليوم، عرفت عرض فيديو، قالت المشتكية ''أ.ل'' إنها ليست من تظهر به، مشيرا إلى أن هذا الفيديو تبلغ مدته 30 دقيقة، يظهر واحدة من ذكر اسمها في الملف وهي تمارس الجنس بشكل سطحي مع بوعشرين داخل مكتبه الخاص بمقر جريدة أخبار اليوم.

وأبرز ذات المصدر أن الفيديو الثاني الصادم، جرت فصوله بتاريخ 23 غشت 2016 على الساعة 18:48، وهو يحتوي على مشاهد جد صادمة ومقززة وشاذة.

وعلاقة بجلسة اليوم، أكد محمد الهيني المحامي المنتمي لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني في تصريح لـ ''شوف تيفي'' أن المتهم، تجرد من الإنسانبة، واستغل العاملات لديه بطريقة شاذة وحاطة بالكرامة، مشددا على أن مشاهد اليوم شبيهة بالمشاهد الموجودة بالفيديوهات التي تم عرضها خلال الجلسات الماضية.