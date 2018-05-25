عاجل.. هذا هو جديد دراسة طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني للصحافة ﻿

عقدت لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني اليوم الخميس اجتماعا خصص لدراسة طلبات الترشح لعضوية المجلس وذلك بعد انقضاء المهلة الإضافية لإيداع

شوف تيفي

عقدت لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني اليوم الخميس اجتماعا خصص لدراسة طلبات الترشح لعضوية المجلس وذلك بعد انقضاء المهلة الإضافية لإيداع الترشيحات التي حددت لها اللجنة كأجل أقصى اليوم.

وقد تم خلال هذا الاجتماع الموافقة على جميع طلبات الترشح بالنسبة لفئة الصحافيين المهنيين والبالغ عددها ثلاث لوائح، ويتعلق الأمر بكل من اللائحة المسماة "حرية مهنية نزاهة" وكيلها حميد ساعدني، اللائحة المسماة "التغيير" وكيلها علي بوزردة، اللائحة المسماة "الوفاء والمسؤولية" وكيلها عبد الصمد بن شريف.

أما فيما يخص فئة ناشري الصحف فقد تمت الموافقة على ستة عشر طلبا ويتعلق الأمر بالمرشحين، سعد بنمنصور، عبد الحق بخات، محمد سلهامي، محتات الرقاص،عبدالمنعم ديلمي، رشيد نيني، نورالدين مفتاح، فاطمة الورياغلي، نبيلة فتحي، عبدالحميد جماهري، فهد يعتة، أحمد الصبار، خالد رحامني، مدد الحجام، مرية مكريم، مصطفى العلوي المدغري، فيما تم رفض ثلاث طلبات لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة.



