عاجل.. زيان يغادر القاعة التي تحتضن أشغال محاكمة توفيق بوعشرين السرية ﻿

غادر النقيب محمد زيان قبل قليل اليوم الخميس 24 ماي، القاعة رقم 8 التي تشهد أطوار أشغال محاكمة موكله توفيق بوعشرين، وذلك دقائق فقط بعد انطلاق الجلسة التي تجرى بشكل سري.

"شوف تيفي"

غادر النقيب محمد زيان قبل قليل اليوم الخميس 24 ماي، القاعة رقم 8 التي تشهد أطوار أشغال محاكمة موكله توفيق بوعشرين، وذلك دقائق فقط بعد انطلاق الجلسة التي تجرى بشكل سري.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن النقيب محمد زيان وبعد مغادرته للقاعة وكعادته، حاول الدفاع عن موكله، وشدد في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام على أن توفيق بوعشرين ليس هو الشخص الذي يظهر بالفيديوهات الجنسية التي تحتوي على مشاهد إباحية شاذة.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال جلسة اليوم الخاصة بملف توفيق بوعشرين، ستعرف هي الأخرى كالجلستين الماضيتين عرض الفيديوهات التي تدين المتهم المتابع بتم ثقيلة من بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر.