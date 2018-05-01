 ضربة موجعة للجزائر والجمهورية الوهمية..هذا هو المسؤول المالي بالبوليساريو المتهم بالفرار من جحيم المخيمات وها شحال عندو ديال المليارات ﻿
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ضربة موجعة للجزائر والجمهورية الوهمية..هذا هو المسؤول المالي بالبوليساريو المتهم بالفرار من جحيم المخيمات وها شحال عندو ديال المليارات

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 23:32 ضربة موجعة للجزائر والجمهورية الوهمية..هذا هو المسؤول المالي بالبوليساريو المتهم بالفرار من جحيم المخيمات وها شحال عندو ديال المليارات | بوليتيك
ضربة موجعة للجزائر والجمهورية الوهمية..هذا هو المسؤول المالي بالبوليساريو المتهم بالفرار من جحيم المخيمات وها شحال عندو ديال المليارات
مازالت مواقع تابعة للجبهة والإعلام الجزائري تخفي خبر فرار محمد عبد الوهاب حسنة، مسؤول عن خزينة المساعدات والمتهم بقطع دابر الجبهة من الأساس بإفراغ خزينة قادة البوليساريو من 2 مليار سنتيم جزائري،

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مازالت مواقع تابعة للجبهة والإعلام الجزائري تخفي خبر فرار محمد عبد الوهاب حسنة، مسؤول عن خزينة المساعدات والمتهم بقطع دابر الجبهة من الأساس بإفراغ خزينة قادة البوليساريو من 2 مليار سنتيم جزائري، منها مليار سلمتها الصين حديثا كمساعدات إنسانية لصالح القاطنين بالمخيمات.

وانتشر الخبر في مواقع مغربية دون معرفة اسم المسؤول المالي الذي عرف أن سفينة الانفصاليين تغرق لتختفي في أعماق المحيط إلى الأبد، ففر بجلده هاربا إلى وجهة مجهولة، وهي ضربة قاصمة تظهر مدى الإحباط السائد وسط ما يسمى برؤوس الانفصال في تندوف، حيث يسود التذمر وسطهم وينتظرون فقط الفرصة للفرار بجلدهم، حسب ما أكدته مصادر عليمة.



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