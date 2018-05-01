 عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بمواصلة عرض الفيديوهات ﻿
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عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بمواصلة عرض الفيديوهات | مجتمع

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عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بمواصلة عرض الفيديوهات

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 23:20 عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بمواصلة عرض الفيديوهات | مجتمع
عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بمواصلة عرض الفيديوهات
أعطى القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من اليوم الخميس 24 ماي، انطلاقة أشغال جلسة محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم، وستكون البداية بمواصلة عرض الفيديوهات التي تدين المتهم

"شوف تيفي"

أعطى القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من اليوم الخميس 24 ماي، انطلاقة أشغال جلسة محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم، وستكون البداية بمواصلة عرض الفيديوهات التي تدين المتهم المتابع بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي"، أن محاميي هيئتي الدفاع عن بوعشرين وعن المطالبات بالحق المدني، ولجوا القاعة التي تشهد أطوار أشغال الجلسة التي من المنتظر أن تكون ساخنة كالجلستين الماضيتين.

وأشار ذات المصدر، أن النقيب محمد زيان المنتمي لهيئة الدفاع عن المتهم توفيق بوعشرين، وكعادته دخل في نقاش مثير مع أحد المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، ببهو المحكمة قبل ولوج القاعة.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي توفيق بوعشرين التحرش الجنسي النقيب زيان

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