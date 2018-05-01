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رونالدو يقرر اعتزال كرة القدم في هذا الموعد

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 23:11 رونالدو يقرر اعتزال كرة القدم في هذا الموعد | سبور
رونالدو يقرر اعتزال كرة القدم في هذا الموعد
أعلن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في فريق ريال مدريد الإسباني، أنه لن يعتزل كرة القدم إلا بعد وصوله 41 عامًا.

شوف تيفي

أعلن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في فريق ريال مدريد الإسباني، أنه لن يعتزل كرة القدم إلا بعد وصوله 41 عامًا.

وفي حوار مع التلفزيون الإسباني، اليوم الأربعاء، قال رونالدو (33 عامًا)، ''أنا الآن عمري البيولوجي 33 عامًا، لكن ما زال الوقت طويلًا لكي أعلن فيه اعتزالي، وسأستمر في الملاعب حتى أبلغ 41 عامًا''.

وأضاف ''سننافس بكل قوة للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ونتمنى الدعم الجماهيري في المباراة النهائية للبطولة القارية يوم السبت المقبل أمام ليفربول الإنجليزي''.

وأوضح ''ريال مدريد يمتلك ضمن صفوفه مجموعة متميزة من اللاعبين أمثال غاريث بيل وكريم بنزيما ولوكاس فاسكيز وأسينسيو''.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري الأبطال للعام السادس على التوالي، حيث سجل 15 هدفاً في 12 مباراة هذا الموسم.

ويواجه ريال مدريد يوم السبت المقبل نظيره ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية لدوري الأبطال في مدينة ''كييف'' الأوكرانية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي رونالدو ريال مدريد اعتزال المباراة النهائية

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